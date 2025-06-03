人民网罗马6月3日电 （记者谢亚宏）当地时间6月1日，米兰华夏语言艺术中文学校在米兰省府礼堂举行庆祝活动，庆祝“六一”国际儿童节暨创校十三周年。中国驻米兰总领馆领事任武、米兰市第七区副主席西乌尔巴、ITIS Ettore Conti 高中副校长科斯坦蒂诺、意大利中文学校联合总会会长、米兰华侨中文学校校长陈小微、米兰华侨华人工商会会长黄国权，以及米兰部分侨团代表、师生和学生家长近700人出席活动。

活动现场。 主办方供图

米兰华夏语言艺术中文学校校长胡仲洲在致辞中向到场嘉宾和长期支持学校发展的学生家长表示诚挚感谢。他表示，学校自创办十三年来，始终坚守初心、砥砺前行，在师资建设、课程拓展、文化传承等方面不断探索、稳步提升。学校的发展离不开中国驻米兰总领馆的关心支持、侨界乡亲的鼎力相助、家长的信任理解，以及社会各界对中华优秀传统文化传承事业的积极参与。

任武在致辞中向全体少年儿童致以节日祝福，向辛勤耕耘的教师们致以诚挚问候，并对广大教师和家长长期以来对华文教育的关心与支持表示衷心感谢。他指出，华文教育不仅承载着知识的传授，更肩负着传承文化、凝聚人心的使命。他希望广大侨胞继续讲好中国故事，传播好中国声音，为推动中意民间交流、营造青少年健康成长的良好文化环境贡献力量。

陈小微在致辞中充分肯定米兰华夏语言艺术中文学校十三年来取得的成绩。她表示，学校自2012年创办以来，始终秉持“以语言为桥、以文化为魂”的办学理念，从最初的几十名学生发展为涵盖中文、书法、国画、舞蹈、朗诵等多元课程的综合性校园，成为海外华文教育的一张亮丽名片。她同时表示，联合总会将继续支持华文学校加强内涵建设，拓展“中华文化体验营”“中意青少年艺术节”等品牌项目，推动线上线下融合与国际交流，培养更多精通双语、融通中西的新时代青少年。

活动中，五年级学生代表潘雅婷分享了自己在中文学习中的成长经历。她表示，虽入学前已具备基本交流能力，但真正系统学习汉语、深入了解中华文化，是从就读米兰华夏中文学校开始的。十个学期的学习让她逐渐从紧张不安变得自信。她感谢学校提供了学习语言、了解文化的平台，感谢老师的教导和同学的陪伴。“在这里，我学会了用中文讲述自己的故事，也坚定了继续学习中文的信心。”她希望未来能向更多意大利朋友介绍中文和中国文化。

西乌尔巴与科斯坦蒂诺先后致辞，高度评价学生在活动中的精彩表现，并表示将继续支持文化交流与青少年教育发展。两位嘉宾勉励学生铭记根脉、不忘初心，传承中华文化，营造包容互鉴、和谐共融的文化环境。

当天文艺汇演由四位学生主持，在热烈氛围中拉开帷幕。来自Lotto和Zara两个校区的学生依次登台，通过舞蹈、朗诵、合唱、小品等形式，展现才艺与文化素养。《古诗三首》传递诗词之美，小品《外星降临》构思巧妙，合唱《明天会更好》《我相信》唱响童心与希望，舞蹈《美人吟》《少年中国说》展现东方韵味，三句半《中文学校真是好》融合幽默与文化，赢得阵阵掌声。

在毕业班合唱《明天会更好》后，胡仲洲与Zara校区副校长诸葛为结业学生颁发结业证书和纪念礼品，现场气氛温馨感人，留下美好回忆。

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