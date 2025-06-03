人民网内罗毕6月2日电 （记者黄炜鑫）坎帕拉消息：中国海洋石油乌干达有限公司日前举办“海外粽飘香，温暖中乌情”端午节主题文化交流活动，旨在让中方员工感受到浓郁的家乡情，让本地员工近距离领略中华优秀传统文化的独特魅力，促进中乌员工文化交流与融合。

活动现场。中海油供图

在“Lunch & Learn” 端午节文化课堂上，中方员工王帅向中乌同事介绍了端午节由来、传统习俗、当代传承，让本地雇员切身感受到中华古老文化的独特魅力。过端午，必然少不了吃粽子这个“重头戏”。当清香的粽叶香气在活动现场弥漫开来，一个个裹着翡翠外衣的粽子整齐排列，瞬间牢牢抓住了本地员工们好奇的目光。一位乌干达员工兴奋地说道：“这是我第一次吃粽子！它独特的制作方法和可爱的形状太有意思了，味道也棒极！”

活动现场。中海油供图

在“书香伴端午，文化润心田”活动现场，中方员工一起赏析《离骚》《渔夫》《天问》《九歌》等不朽篇章，观看电影《屈原》，加深了对传统文化的理解，激发了对中华优秀传统文化内心的敬意与热爱。（田跃儒、刘广为对本文亦有贡献）

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