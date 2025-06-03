人民网迪拜6月3日电 （记者管克江）伊拉克国家博物馆2日举办了公开日活动。

伊拉克文化、旅游和文物部长艾哈迈德·法卡克参加活动表示，伊拉克历史悠久，文化丰富。博物馆不仅是保护和展示古代文物的地方，也是推动文化和社会交流发展的重要桥梁，并能提升民众文化素养、推动不同文明互鉴。

伊拉克文化、旅游和文物部长艾哈迈德·法卡克（右二）参观博物馆。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

伊拉克国家博物馆是伊拉克馆藏最丰富的博物馆，拥有约25万件文物。其中正在展出的国宝级文物包括一块约3500年前用楔形文字雕刻在泥板上的《吉尔伽美什史诗》残片。吉尔伽美什泥板由粘土制成，上面刻有来自古美索不达米亚文明的苏美尔语铭文。它记载了《吉尔伽美什史诗》中的一段苏美尔诗。《史诗》中的故事在《旧约》史诗故事中亦有体现，因此它被视为世界上已知最古老的宗教文本之一。

吉尔伽美什泥板。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

一名伊拉克儿童在观赏文物。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

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