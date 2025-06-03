新华社北京6月3日电 持疑欧立场的卡罗尔·纳夫罗茨基赢得波兰总统选举后，曾任欧洲理事会主席、持亲欧盟立场的波兰总理唐纳德·图斯克2日发表电视讲话，声称此次总统选举“不会改变任何事”。

图斯克在讲话中呼吁议会众议院“尽快”对政府举行信任投票，以确认其所在的亲欧执政联盟在众议院的多数议席优势。他还誓言留任，称“一步也不会退”。

据英国《卫报》报道，对执政联盟的信任投票最早可能于本周举行，如无“反水”情况，执政联盟料将在信任投票中过关。

按法新社说法，图斯克作此表态前，波兰最大反对党法律与公正党领导人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基呼吁由“技术”官员组成的政府取代现政府，称总统选举表明波兰人民给图斯克亮出“红牌”。

在本月1日举行的波兰总统选举第二轮投票中，纳夫罗茨基以约51%的得票率战胜图斯克领导的公民联盟所推候选人、华沙市长拉法乌·特扎斯科夫斯基，当选总统。纳夫罗茨基胜选后经由社交媒体表示，希望波兰成为“在国际、欧洲和跨大西洋关系中有分量的国家”。

纳夫罗茨基现年42岁，以独立候选人身份参选，获法律与公正党支持。他自认是美国总统唐纳德·特朗普的“粉丝”，曾称就职后将反对图斯克政府推行的部分政策议程。

波兰现任总统安杰伊·杜达定于8月6日完成任期，此后纳夫罗茨基将正式就任总统。

在波兰，总理掌握实权，但总统拥有立法否决权。按路透社说法，杜达是法律与公正党盟友，任内持续阻挠图斯克政府经由立法逆转法律与公正党执政时对波兰司法体系所做改革。纳夫罗茨基今后可能延续杜达的做法。

欧洲政治人物在纳夫罗茨基胜选后表态不一。

匈牙利总理欧尔班·维克托、意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼和法国极右翼领导人玛丽娜·勒庞纷纷表示祝贺。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和法国总统埃马纽埃尔·马克龙表态则显得“谨慎”、冷淡。

美国国务卿马尔科·鲁比奥对纳夫罗茨基胜选表示祝贺。

综合外媒分析，1日的总统选举结果凸显波兰作为北大西洋公约组织东翼成员国和欧盟成员国，其社会存在深度撕裂。

纳夫罗茨基今后可能因司法改革议题让波兰与欧盟重现紧张关系，波兰与乌克兰关系今后也可能复杂化。纳夫罗茨基反对乌克兰加入北约，希望削减在波乌籍难民福利。图斯克所在执政联盟虽然整体持亲欧立场，但联盟内不同政治派别存在政见分歧，总统选举结果可能导致执政联盟内部分歧深化。

分析师彼得·布拉斯告诉法新社，纳夫罗茨基“想推翻”图斯克，他的总统任期会让图斯克政府不好过。此次总统选举结果可能导致波兰提前举行议会选举。（海洋）

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