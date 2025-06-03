新华社北京6月3日电 美国媒体2日披露美方就伊朗核问题谈判给伊方的最新提议，称美方拟同意伊朗开展有限铀浓缩活动，但这一说法随即遭到美国总统特朗普的否认。伊朗近期则强调，铀浓缩是伊朗的“红线”。

美方提议有何要点

据美国时政新闻网站AXIOS2日报道，美国中东问题特使威特科夫5月31日作出上述提议，阐述了美方对下一轮与伊朗间接谈判相关议题的“初步想法”，其中列出一系列要求，主要包括：

——伊朗不得建造任何新的铀浓缩设施；

——伊朗必须“拆除用于铀转化和加工的关键基础设施”；

——伊朗“必须停止新的离心机研发工作”及不得发展超出民用目的所需的国内铀浓缩能力。

美国时政新闻网站AXIOS网站报道截图。

最新提议还要求，在未来美伊签署协议后，伊朗必须暂时将其铀浓缩丰度降至3%；伊朗地下铀浓缩设施必须在双方商定的一段时间内停止运行；伊朗地上铀浓缩设施的铀浓缩活动将暂时限制在国际原子能机构规定的水平。

据报道，提议还提出建立“强有力的监测和核查体系”；只有在伊朗“展现出真正履行承诺”的姿态并令美方和国际原子能机构满意后，对伊制裁才会解除。

特朗普对伊朗铀浓缩说“不”

AXIOS结合早前报道指出，此前威特科夫和美国国务卿鲁比奥都公开表示，美国不会允许伊朗开展铀浓缩活动，并将要求伊朗全面拆除其核设施，但最新提议“在上述两点展现出更大灵活性”。

伊朗福尔多核设施资料图片。新华社/美联

白宫发言人莱维特2日在回答AXIOS相关提问时，没有否认该网站所披露的报道内容。

不过，上述报道发布后不久，特朗普在社交媒体上否认相关说法，称“国际原子能机构早该阻止伊朗的‘铀浓缩’活动。根据我们潜在的协议，我们不允许（伊朗开展）任何铀浓缩活动”。

AXIOS对此解读说，“当前问题是，特朗普是会坚持此前设定的红线，还是会为达成协议而展现出更大的灵活性。”

伊朗：铀浓缩是“红线”

伊朗方面近日强调，铀浓缩是伊朗的“红线”，伊美所达成协议须包括解除对伊非法制裁。

伊朗原子能组织主席伊斯拉米资料图片。新华社/法新

伊朗原子能组织主席伊斯拉米1日表示，铀浓缩是核工业的基础和支柱，也是伊朗的“红线”。他说，没有人可以说“伊朗没有权利进行铀浓缩”，这是伊方自己的事情。

伊朗外交部发言人巴加埃2日表示，美方未能提供透明的制裁解除机制，伊朗继续要求有效解除对伊非法制裁，与美国达成的最终协议必须包含这一关键内容。他表示，伊美双方了解彼此的红线，伊朗在铀浓缩问题上的立场合理合法。任何忽视伊朗基本要求与权利的提议都不会得到积极回应。

核心问题上美伊分歧突出

4月12日伊朗与美国在阿曼首都马斯喀特举行首轮间接会谈，这是自2018年5月美国单方面退出伊核协议后双方首次正式谈判。此后，双方分别于4月19日、4月26日、5月11日和5月23日举行了4轮间接会谈。据媒体报道，双方预计近期将举行第六轮会谈。

5月23日在意大利罗马举行的会谈结束后，虽然斡旋方阿曼外交大臣巴德尔表示双方谈判“取得一些非决定性的进展”，但美伊在若干核心问题上分歧依然突出。美方坚持伊朗应全面停止所有级别的铀浓缩活动，而伊方拒绝“零浓缩”要求，强调适度开展铀浓缩活动是其和平利用核能权利的一部分。

此外，伊朗外交部发言人巴加埃2日还批评美方在伊美谈判期间重新实施制裁。（记者：黄恒、陈霄、沙达提）

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