新华社北京6月3日电（记者许可、袁睿）外交部发言人林剑3日表示，免签“名单”不断变长，彰显了中国持续推进高水平对外开放的坚定决心。中方将持续优化入境政策，不断扩大免签国家范围。

当日例行记者会上，有记者问：6月1日起，中国对巴西、阿根廷、智利、秘鲁、乌拉圭等5个拉美国家持普通护照人员的免签政策开始试行；中方日前宣布“实现对海合会国家免签‘全覆盖’”，在有关国家也引发了热烈反响。中方近年来频频推出免签政策效果怎样？今后是否还会向更多国家免签？

林剑说，6月1日起，中国的单方面免签“朋友圈”首次拓展到拉美和加勒比地区国家，适用单方面免签政策来华的国家已达43个。免签“名单”不断变长，彰显了中国持续推进高水平对外开放的坚定决心；便利人员往来措施不断优化，反映出中国致力于打造开放型世界经济的扎实行动。

他说，今年一季度，各口岸入境外国人超900万人次，较去年同期增长逾40%；前4个月，中国新设立外商投资企业18000余家，同比增长12.1%，这些数字都是有力说明。

“今后，我们将持续优化入境政策，不断扩大免签国家范围，让更多外国朋友来中国体验更优质的产品供给、更多元的消费场景和更便利的服务保障，以更大范围的开放、更深层次的合作与各国共享繁荣。”林剑说。

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