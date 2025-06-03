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外交部：敦促美方停止散布虚假信息，纠正错误做法

2025年06月03日15:25 | 来源：新华网
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新华社北京6月3日电（记者袁睿、许可）针对美方近期不断声称中方违反中美日内瓦经贸会谈共识，外交部发言人林剑3日强调，施压和胁迫不是同中方打交道的正确方式。中方敦促美方尊重事实，停止散布虚假信息，纠正有关错误做法，以实际行动维护双方达成的共识。

当日例行记者会上，有记者问：美方近期不断声称中方违反中美日内瓦经贸会谈共识，采取了一系列消极行动。中方对此有何回应？

林剑说，商务部发言人此前已就此表明中方严正立场。日内瓦共识是中美双方在相互尊重、平等协商的原则下达成的。中方本着负责任的态度，认真落实日内瓦共识。美方在毫无事实根据的情况下，对中方抹黑指责，出台对华芯片出口管制、暂停对华芯片设计软件销售、宣布撤销中国留学生签证等极端打压措施，严重破坏日内瓦共识，也损害了中方正当权益，中方对此坚决反对，已提出严正交涉。

“我要再次强调，施压和胁迫不是同中方打交道的正确方式。我们敦促美方尊重事实，停止散布虚假信息，纠正有关错误做法，以实际行动维护双方达成的共识。”他说。

(责编：卫嘉、白宇)

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