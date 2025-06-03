新华社巴黎6月3日电（记者李文昕）经济合作与发展组织（经合组织）3日发布最新一期经济展望报告，预计2025年和2026年全球经济增速均为2.9%，较今年3月预测值分别下调0.2和0.1个百分点。

报告指出，过去几个月，贸易壁垒以及经济和贸易政策的不确定性显著增加，对商业和消费者信心产生负面影响并阻碍贸易和投资。这种充满挑战性和不确定性的国际经贸环境促使经合组织再次下调今明两年全球经济增长预期。

报告说，最新预测是基于截至今年5月中旬的关税水平将维持的技术假设。增长放缓较为显著的包括美国、加拿大和墨西哥等经济体。2025年和2026年，美国经济预计将增长1.6%和1.5%，较今年3月预测值分别下调0.6和0.1个百分点；欧元区经济预计将增长1.0%和1.2%，与3月预测值相同。

报告预计，二十国集团国家总体通胀率将从2024年的6.2%降至2025年的3.6%和2026年的3.2%。但美国是一个“例外”，其2025年和2026年总体通胀率预计为3.2%和2.8%，较今年3月预测值分别上调0.4和0.2个百分点。

报告指出，当前全球经济风险显著上升，保护主义、贸易政策不确定性和贸易壁垒可能加剧。额外关税将进一步拖累全球经济增长前景并加剧通胀。

报告建议，各国应共同努力应对不确定性，首要的是避免进一步贸易分化和贸易壁垒。缓解贸易紧张局势、降低关税及其他贸易壁垒将有助于恢复增长和投资。同时，各国还应在货币政策上保持警惕，确保公共债务可持续性，并积极出台措施促进国内投资与增长。

经合组织今年3月发布中期经济展望报告，当时预计2025年和2026年全球经济将增长3.1%和3.0%，较2024年12月预测值分别下调0.2和0.3个百分点。

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