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“中国文化充满生命力”——在沙中企举办文化交流主题活动

2025年06月03日14:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网利雅得5月31日电（记者任皓宇）在中国传统节日端午节来临之际，中国港湾沙特塞德拉项目举办中国传统节日文化交流主题活动，约80名中外籍员工在浓厚的节日氛围中感受中阿文化共融魅力。

活动期间，中方员工详细介绍了端午节的起源和习俗；外籍员工介绍了阿拉伯国家的传统节日。中外员工一起绘制龙舟、做趣味游戏、品尝粽子和椰枣，现场气氛热烈欢快。沙特籍员工法赫德说：“我曾经在中国留学四年，这是我在家乡第一次参加端午节活动，熟悉的味道让我想起了中国的美好时光。”埃及籍员工拉米斯说：“今天不仅吃到了好吃的粽子，我对中国文化也有了更多的了解。中国文化充满生命力，将来希望能有机会去中国看一看，切身感受一下中国的风土人情。”

项目总经理吴院生表示，作为共建“一带一路”倡议在沙特的重要基建项目，塞德拉项目不仅是钢筋水泥的实体建设，更是民心相通的生动实践。项目部将始终致力于打造开放、包容、共享的工作人文环境，搭建文化桥梁，为书写共建“一带一路”美好篇章作出更多贡献。

外籍员工展示自己完成的涂彩画作品。中国港湾沙特塞德拉项目供图

外籍员工展示自己完成的涂彩画作品。中国港湾沙特塞德拉项目供图

外籍员工品尝粽子。中国港湾沙特塞德拉项目供图

外籍员工品尝粽子。中国港湾沙特塞德拉项目供图

(责编：徐祥丽、杨牧)

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