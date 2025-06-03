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第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛尼日利亚赛区决赛成功举办

2025年06月03日14:01 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻尼日利亚使馆负责文化事务的参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴致辞。尼日利亚中国文化中心供图

中国驻尼日利亚使馆负责文化事务的参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴致辞。尼日利亚中国文化中心供图

人民网阿布贾6月1日电 （记者姜宣） 第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛尼日利亚赛区决赛5月30日在尼日利亚中国文化中心成功举办。此次活动由中国驻尼日利亚使馆和中外语言交流合作中心联合主办，尼日利亚中国文化中心、纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院（以下简称“韦大孔院”）、拉各斯大学孔子学院（简称“拉大孔院”）、尼日利亚大学、尼日利亚中国总商会协办，华为尼日利亚有限公司赞助，尼空军汉语班学生、“中国之角”学校师生等逾100人参加了活动。

张佳宁参加比赛。尼日利亚中国文化中心供图

张佳宁参加比赛。尼日利亚中国文化中心供图

陈沛曦进行主题演讲。尼日利亚中国文化中心供图

陈沛曦进行主题演讲。尼日利亚中国文化中心供图

中国驻尼日利亚使馆负责文化事务的参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴在致辞中表示，文化交流是民心相通的基石，语言学习是打开彼此心灵的钥匙。“汉语桥”自2002年创办以来，受到世界各国人民的支持和喜爱，被誉为全球中文“奥林匹克”。在此前的比赛中，尼日利亚赛区活力十足，韦大孔院、拉大孔院学子取得了骄人的成绩。当前中尼关系处于最好时期，期待青年选手们以本届“汉语桥”比赛为起点，努力做语言学习的“深耕者”、文化交流的“传播者”、中尼合作的“践行者”。

闵瑞参加比赛。尼日利亚中国文化中心供图

闵瑞参加比赛。尼日利亚中国文化中心供图

本次决赛共有11位选手参赛，比赛分为知识问答、主题演讲、即兴问答及中华才艺展示四个部分，其中5月27日选手们已通过线上答题方式完成了知识问答环节，此次线下活动将完成剩下三个部分。在“天下一家”主题演讲环节，选手们紧扣人类命运共同体理念，既立足非洲本土视角，又彰显地球村成员意识，在讲述历史传承的同时，更着眼当下合作，展现出尼日利亚青年对“天下观”的多元理解与诠释。在中华才艺展示环节，选手们通过歌唱、舞蹈、相声、二人转、舞台剧、京剧、脱口秀及茶艺表演等形式展示了自己的学习成果。

参赛学生进行才艺表演。尼日利亚中国文化中心供图

参赛学生进行才艺表演。尼日利亚中国文化中心供图

经过角逐，来自韦大孔院的陈沛曦摘得桂冠，韦大孔院的张佳宁和拉大孔院的荣爱美获得二等奖。陈沛曦还获“最佳口才奖”，闵瑞则以优美动听的歌曲《如愿》获得“最佳才艺奖”。根据安排，陈沛曦将作为尼日利亚赛区代表赴华参加第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛全球总决赛，张佳宁赴华观摩。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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