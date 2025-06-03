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第四届中非经贸博览会吸引超2.8万人报名参加

2025年06月03日13:54 | 来源：新华网
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新华社长沙6月3日电（记者张玉洁、王腾）记者从湖南省人民政府新闻办公室举行的发布会上获悉，截至3日，已有48个非洲国家、9个国际组织、27个国内省区市和4700多家中非企业、商协会、金融机构等超2.8万人报名参加第四届中国—非洲经贸博览会。

主题为“中非共行动、逐梦现代化”的第四届中非经贸博览会，将于6月12日到15日在湖南长沙举办。作为落实中非合作论坛经贸举措的重要平台，本届博览会围绕落实中非“十大伙伴行动”举办各类经贸活动30场，广泛涵盖中非产业链合作、绿色矿产、基础设施、传统医药、文化产贸、青年创新创业等主题和合作领域。

据介绍，本届博览会大幅提升了专业展比重，首次设立中非合作知名品牌展、非洲好物展、中非文旅展、中非中医药合作展等特色展区。25个非洲国家和23个国内省区市将搭建形象展位。其中，主展馆6月13日至15日向公众开放。此外，还将在长沙高桥大市场依托博览会常设展馆设立分展馆，在湘潭中部国际机械园将举办工程机械再制造展。

本届博览会非洲国家举办活动创历届之最，肯尼亚、津巴布韦、卢旺达、安哥拉、纳米比亚、刚果（金）等6个非洲国家将举办商务交流活动。会期内，拟签约项目199个、金额160.32亿美元，对接项目295个、金额48.73亿美元，发布各类成果36个。

数据显示，前三届博览会各方累计签约合作项目336个、金额达533.2亿美元，《中非经贸关系报告》《中非贸易指数》等成果成功发布，彰显了中非经贸合作蓬勃势头。

(责编：王静、岳弘彬)

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