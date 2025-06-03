中日小朋友共庆“六一”。人民网 许可摄

人民网东京6月3日电（许可）6月1日，中国驻日本大使馆举办“六一”国际儿童节庆祝活动。中国驻日本大使吴江浩和夫人丁玥邀请日本横滨山手中华学校、东京华侨总会学生，第十一届“大使杯”中文朗诵比赛参赛选手、山梨学院大学附属小学以及使馆阳光学校学生共200余名小朋友在使馆共同欢庆“六一”。使馆公使施泳、赵宝钢，山梨学院大学附属小学副校长樫原伸介、日本华文教育协会会长颜安、东京华侨总会会长钱江丽子、横滨山手中华学校校长张岩松、在日华文教育工作者及使馆各部门负责人出席。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 许可摄

吴江浩大使表示，大使馆向今天参加活动的中日两国小朋友致以节日祝福。希望包括山梨学院大学附属小学在内的更多日本青少年积极参与中日友好交流，结交更多跨越国界的朋友，未来成为中日友好的桥梁。

吴江浩大使向第十一届“大使杯”中文朗诵比赛获奖选手赠送节日礼物。人民网 许可摄

丁玥欢迎中日两国的孩子们多回祖国、多去中国，成长为促进中日交流的小使者。

颜安会长、樫原副校长等来宾表示，孩子们在大使馆度过了一个难忘的“六一”，两国少年儿童心中播下了中日友好的种子。

活动现场，中日小朋友齐声高唱，气氛热烈。人民网 许可摄

吴大使夫妇与孩子们共同切蛋糕、庆“六一”，观看经典动画《大闹天宫》。小朋友们轮番上阵，带来了精彩纷呈的文艺表演。憨态可掬的舞狮表演、清脆悦耳的童声合唱、活力四射的舞蹈和声情并茂的朗诵等精彩节目，无不洋溢着对祖国的热爱和对中国的友好感情。小朋友们精心准备的演出，赢得了在场观众的热烈掌声。此次庆祝活动不仅让在日华裔儿童感受到了节日的快乐，也为中日两国小朋友搭建起文化交流的平台，共同体验中华传统文化的魅力。

(责编：徐祥丽、杨牧)