人民网里约热内卢5月31日电 （记者陈海琪）圣保罗消息：当地时间5月31日，巴西林氏宗亲会首届理监事就职典礼在巴西圣保罗举行。

浙江青田籍侨胞、巴西林氏宗亲会创会会长林伟萍在致辞中表示，宗亲会的成立旨在搭建互助平台，服务侨社福祉，推动旅巴华侨华人新生代的身份认同和中华文化传承。今后，宗亲会将举办家风讲座、中文教育等一系列活动，设立急难救助基金，支持祖国和平统一大业，助推中巴经贸和文化往来。

巴西华人协会会长叶周永在致辞中表示，希望巴西林氏宗亲会广泛参与和支持爱国爱乡活动，积极融入主流社会，与其他华侨华人侨团加强合作，共同弘扬中华文化。

中国驻圣保罗总领馆侨务领事李晓明在致辞中对巴西林氏宗亲会的成立表示祝贺，希望宗亲会成为赓续亲情与乡情、推动中巴人文交流的重要平台。

就职典礼上，福建莆田籍的林占峰任监事长，江西修水籍的林凯轩任执行会长、林道勋任秘书长，浙江青田籍的林群昌任第一常务副会长。

圣保罗市议长特谢拉通过视频方式在典礼上致辞，旅巴华侨华人社团代表近200人出席活动。

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