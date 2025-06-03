人民网布宜诺斯艾利斯6月2日电 （记者许放）当地时间6月1日，2025“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛阿根廷赛区“促统杯”总决赛圆满闭幕。本届比赛以“欢聚水立方，乐伴十五载”为主题，来自旅阿海峡两岸以及阿根廷各地的60名参赛选手参加决赛，比赛分为少儿组、青少组、成人组、外籍友人业余组和外籍友人专业组五个组别。

比赛中，参赛选手们展示了流行、民族、美声等多样风格中文歌曲，呈现出中华音乐文化的深厚底蕴和现代活力。选手们赋有动感和感情的舞台表演，给现场观众留下深刻印象，现场氛围热烈昂扬。经过半天的角逐，张佐伊 、王思家、张辉牌、phula chalup、Ornella La Ferraro分别斩获五个组别“金奖”。

中国驻阿根廷大使馆公参王晓旭，阿根廷国会议员古尔、马丁内罗，阿根廷中国和平统一促进会会长何文强，阿根廷华文教育基金会会长刘芳勇等出席活动并致辞。与会嘉宾和观众共同表示，经过十五年的发展，阿根廷赛区“水立方杯”中文歌曲大赛已深入当地民间，成为旅阿中华儿女追逐音乐梦想的一个舞台，也成为阿根廷朋友学习中文、了解中华文化的一个展示窗口，希望比赛能持之以恒的办下去，带给中阿两国民众更多美好记忆。

中文歌曲大赛颁奖典礼大合影。阿根廷华文教育基金会供图

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