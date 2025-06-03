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第三届法国龙舟嘉年华举行 中法共庆端午文化盛宴

2025年06月03日11:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎6月2日电 （记者尚凯元）6月1日，第三届法国龙舟嘉年华在巴黎近郊的舒瓦西勒鲁瓦省际公园举行。活动由法中龙舟委员会主办，吸引了来自法国各地的龙舟爱好者、中法文化团体代表及旅法侨界、学界、商界人士逾6000人参加，共同参与这一融合体育竞技与文化交流的端午盛会。

本届嘉年华活动内容丰富，涵盖文化演出、非遗展示、龙舟竞渡等多个板块。莆田车鼓舞、妈祖文化展示、汉服开场舞、太极集体演练等节目轮番登场，集中展现中华传统艺术的多样魅力，吸引众多当地民众驻足观看、互动体验。

下午14时30分，龙舟赛正式鸣锣开桨。来自中法两国的10支代表队挥桨竞速、奋楫争先。经过多轮激烈角逐，中法友谊互助会龙舟队、曼特拉若利队、尚皮尼队分获前三名，展现出团队协作、勇于拼搏的体育精神。

中国驻法国大使馆参赞万磊出席活动并致辞。他表示，龙舟运动不仅是中国传统文化的重要组成部分，更是凝聚力与团队精神的象征。希望通过此类活动加深中法两国民众之间的理解与友谊，激发更多年轻人参与体育运动，传承中华优秀文化，践行健康生活理念。

自2023年以来，龙舟嘉年华已连续举办三届，逐步成为法国端午节期间最具代表性的中法文化交流活动之一。法中龙舟委员会主席蔡景瑞表示，作为一位在法国出生长大的华裔女性，她希望通过举办龙舟嘉年华，让更多法国民众尤其是女性了解这项兼具历史价值与现代精神的运动。

据了解，近年来，龙舟运动在法国日益普及，多个地区已成立龙舟俱乐部，纳入当地水上运动协会体系，并逐渐融入市民生活。法国“凤凰龙舟”协会是本次活动的支持方之一。该协会主席卡萝尔·戴维（Carole David）表示，协会的队员多为乳腺癌康复者，龙舟运动中的划桨动作十分有助于术后恢复。“希望更多女性加入这项运动，感受团结、支持与希望的力量。”

龙舟比赛现场。人民网记者 尚凯元摄

龙舟比赛现场。人民网记者 尚凯元摄

颁奖现场。人民网记者 尚凯元摄

颁奖现场。人民网记者 尚凯元摄

(责编：徐祥丽、杨牧)

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