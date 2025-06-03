人民网里约热内卢5月31日电 （记者宋亦然）圣保罗消息：当地时间5月31日，由巴西圣保罗州立大学孔子学院、巴西中资企业协会和巴西咨询服务机构祎思集团联合主办的第七届巴西中资企业人才招聘会在圣保罗成功举办。

中国驻圣保罗总领事余鹏在致辞中表示，此次招聘会得到巴西求职者的热烈响应，反映出中巴经贸合作的坚实民意基础，也展现了两国互利共赢的广阔前景。

巴西中资企业协会会长、中国银行（巴西）有限公司行长张广华表示，希望求职者把握机会展现才华，也期待中资企业广纳贤才，为团队注入活力。

第七届巴西中资企业人才招聘会现场。圣保罗州立大学孔子学院供图

来自圣保罗州立大学黑河校区的学生爱德华多·法里亚斯·戈托拉专程乘坐5个多小时的大巴车赶赴招聘会现场。他兴奋地表示：“通过这次招聘会不仅了解了很多与中国企业有关的就业机会，也更加坚定了我继续学好中文、争取进入中资企业工作的目标。”

本次招聘会期间，圣保罗州立大学孔子学院还特别举办了主题为“求职面试的礼仪与技巧”的讲座，为求职者提供实用指导，吸引了近300名求职者参加。

“创纪录的报名人数和企业参与热度，反映了巴中合作的稳固与深入。”圣保罗州立大学孔子学院巴方院长路易斯·保利诺说。

据悉，自2016年首届活动举办以来，巴西中资企业人才招聘会已从最初的9家企业、100多个岗位，发展到今年的32家企业、400余岗位；累计吸引超过100家中资企业参与，提供1000多个岗位，接待求职者超过6000人，成为中资企业展示形象、招揽人才和促进中巴人文交流的重要平台。

圣保罗市政府官员代表也出席了此次招聘会。

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