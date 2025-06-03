人民网伊斯兰堡6月2日电（记者程是颉）6月1日，中国建筑驻巴代表处在伊斯兰堡中巴青年同心圆小家孤儿院举办捐赠活动。中国驻巴基斯坦大使馆经商处公使衔参赞杨广元、中国建筑驻巴基斯坦代表处总经理王曜东出席活动。捐赠物资涵盖学习用品、生活必需品及文体器材等实用且急需的爱心物资，切实改善了孩子们的生活与学习条件。

杨广元代表中国驻巴大使馆祝贺活动成功举办，并向孩子们致以节日祝福。他表示，很荣幸能参加这个有意义的捐赠活动，希望此次活动成为深化中巴公益事业的新起点，吸引更多社会各界力量积极参与。他坚信，在两国政府和社会共同努力下，未来将有更多爱心公益项目在巴落地生根，中巴友谊必将更加醇厚绵长、历久弥新。

王曜东表示，中国建筑在巴深耕40余年，积极践行共建“一带一路”倡议，坚持与当地社会发展及民生改善同频共振，先后承建伊斯兰堡国际机场项目、PKM高速公路项目等重要社会民生基础设施7项，累计开展义诊、助学、抗洪等公益活动数十次，希望通过本次捐赠活动，传递中国建筑对巴基斯坦孤困儿童的关爱，以实际行动巩固中巴友谊。

受捐孤儿在活动现场表演自己创作的舞蹈节目。瓦加斯·阿赫迈德摄

受捐孤儿在仪式上合影留念。瓦加斯·阿赫迈德摄

(责编：徐祥丽、杨牧)