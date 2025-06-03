打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企在巴基斯坦开展“六一”国际儿童节捐赠活动

2025年06月03日11:13 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网伊斯兰堡6月2日电（记者程是颉）6月1日，中国建筑驻巴代表处在伊斯兰堡中巴青年同心圆小家孤儿院举办捐赠活动。中国驻巴基斯坦大使馆经商处公使衔参赞杨广元、中国建筑驻巴基斯坦代表处总经理王曜东出席活动。捐赠物资涵盖学习用品、生活必需品及文体器材等实用且急需的爱心物资，切实改善了孩子们的生活与学习条件。

杨广元代表中国驻巴大使馆祝贺活动成功举办，并向孩子们致以节日祝福。他表示，很荣幸能参加这个有意义的捐赠活动，希望此次活动成为深化中巴公益事业的新起点，吸引更多社会各界力量积极参与。他坚信，在两国政府和社会共同努力下，未来将有更多爱心公益项目在巴落地生根，中巴友谊必将更加醇厚绵长、历久弥新。

王曜东表示，中国建筑在巴深耕40余年，积极践行共建“一带一路”倡议，坚持与当地社会发展及民生改善同频共振，先后承建伊斯兰堡国际机场项目、PKM高速公路项目等重要社会民生基础设施7项，累计开展义诊、助学、抗洪等公益活动数十次，希望通过本次捐赠活动，传递中国建筑对巴基斯坦孤困儿童的关爱，以实际行动巩固中巴友谊。

受捐孤儿在活动现场表演自己创作的舞蹈节目。瓦加斯·阿赫迈德摄

受捐孤儿在活动现场表演自己创作的舞蹈节目。瓦加斯·阿赫迈德摄

受捐孤儿在仪式上合影留念。瓦加斯·阿赫迈德摄

受捐孤儿在仪式上合影留念。瓦加斯·阿赫迈德摄

(责编：徐祥丽、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部