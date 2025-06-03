人民网华沙6月2日电 （记者禹丽敏）当地时间5月31日，第十八届“汉语桥”世界中学生中文比赛罗马尼亚赛区决赛在布加勒斯特大学成功举办。本次比赛由中国驻罗马尼亚使馆主办，布加勒斯特大学孔子学院承办。

中国驻罗马尼亚使馆教育事务专员周国宁，布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波，罗马尼亚文化艺术促进协会会长陈磊磊，锡比乌卢奇安·布拉卡大学孔子学院中方院长王冏，克卢日巴比什—博雅依大学孔子学院中方院长冯少中，布拉索夫特来西瓦尼亚大学孔子学院中方院长王冰，布加勒斯特大学孔子学院中方院长苏宇，康斯坦察奥维第乌斯大学孔子课堂中方院长张伟担任本次比赛评委。布加勒斯特大学孔子学院罗方院长白罗米（Luminița Bălan）、在罗中国企业代表、行会代表以及新华社、罗马尼亚国际广播电台等中罗媒体代表出席活动。

合影。布加勒斯特大学孔子学院供图

活动伊始，周国宁在致辞中表示，“汉语桥”是文化之桥，罗马尼亚青少年通过这项赛事掌握中文、了解中国，领悟东方智慧；也是青春之桥，在数字化时代罗马尼亚朋友通过中文走进中国各领域，施展才华。他期待选手们保持对中文的热爱，成为中罗友好使者，并感谢布加勒斯特大学和各孔子学院的支持，预祝比赛圆满成功。

周国宁致辞。布加勒斯特大学孔子学院供图

布大孔院罗方院长白罗米（Luminița Bălan）在致辞中表示，学习中文是通向文化理解的大门，“汉语桥”不仅是比赛，更是梦想启航的平台。她为罗马尼亚学生的勇气与成长感到骄傲，感谢社会各界对“汉语桥”比赛的支持，并祝愿选手们通过比赛收获成长，用中文架起中罗友谊之桥。

白罗米致辞。布加勒斯特大学孔子学院供图

本次比赛共有来自罗马尼亚5个孔子学院及独立孔子课堂的16名选手参赛，共分为主题演讲、知识问答和中华文化技能展示三个环节。最终，蓝月亮（Vulturar Natalia）获得特等奖，她获得代表罗马尼亚前往中国参加全球决赛的资格。安夏（Iliescu Alexia-Elena）获得一等奖。

周国宁为特等奖获得者蓝月亮颁奖。布加勒斯特大学孔子学院供图

颁奖典礼中还为第五届“汉语桥”世界小学生中文秀罗马尼亚赛区决赛的获奖代表颁发了荣誉。个人组一等奖获得者一航（Ianis-Raphael Diaconu）表演了快板《武松打虎》，稚气中展现功力，博得观众热烈喝彩。团体组一等奖的选手们带来了三句半《学中文》，他们用诙谐语言和默契配合生动展现了学习中文的趣事与成果。

一航表演快板《武松打虎》。布加勒斯特大学孔子学院供图

闭幕式上，苏宇致总结辞，她代表组委会向获奖选手们表示祝贺，并感谢评委、工作人员及指导教师的辛勤付出。“汉语桥”既是语言竞技场，更是中罗文化交流的重要平台，期待更多罗马尼亚青少年学习中文，了解中国，成为中罗两国在各个领域交流合作的使者。​

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