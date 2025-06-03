人民网曼谷6月2日电 （记者杨一）万象消息：5月30日，中国人民解放军第十三批援助老挝人民军医疗专家组在老挝人民军103医院举行正式见面会。该批专家组于26日晚抵达老挝首都万象，短暂休整后即同老军103医院领导举行见面会。

中国第十三批援助老挝人民军医疗专家组在万象举行见面会。第十三批援助老挝人民军医疗专家组供图

见面会上，103医院院长萨文赛代表医院对专家组的到来表示诚挚欢迎。他指出，中国专家的持续援助是老挝军队医疗系统的重要机遇，期待通过中方专家的指导和双方的深入交流，进一步提升医院的医疗技术和管理经验，加速老挝军队卫生人才培养，巩固和提升两国两军间的友好合作关系。

中国人民解放军第十三批医疗专家组组长杜红俊表示，专家组全体成员深刻理解领会此次任务的重要意义，将毫无保留地与老挝同行分享医疗技术与经验，互相学习，确保援助任务高质量完成，以实际行动巩固中老两国人民和军队的深厚情谊。

该专家组由空军军医大学第一附属医院选派，专家阵容强大，覆盖眼科、骨科、神经外科、泌尿外科、麻醉科及老年病科等多个关键临床领域，其中多个亚专业是首次派遣。在接下来的六个月里，专家组将在前期工作的基础上，继续开展相关临床诊疗、医护技术培训和专题讲座等活动，旨在为老挝军队医疗卫生事业注入新活力，也为中老全面战略合作伙伴关系增添新内涵。

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