人民网阿斯塔纳5月29日电 （记者陈尚文）5月29日，2025中国—中亚媒体合作论坛在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行。论坛上，中国—中亚媒体高质量共建“一带一路”联合采访活动启动仪式举行。这是人民日报首次在中国境外组织多国媒体大型联合采访。

未来几天时间里，来自中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦6国记者将走访哈萨克斯坦多地，深入探访中哈在能源、交通、农业、教育、旅游等领域合作项目，共同感受合作共赢的脉动，进一步促进民心相通。

与会嘉宾表示，此次联合采访活动将为深化中国和中亚国家媒体交流合作搭建宝贵平台，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体注入媒体力量。

在境外举办高质量共建“一带一路”主题联合采访，是人民日报创新媒体合作的重要实践。2023年以来，人民日报与亚非拉10多个国家的40余家主流媒体成功开展联合采访，初步构建起覆盖广泛的国际联合采访网络。