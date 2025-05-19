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王毅同德国外长瓦德富尔通电话

2025年05月19日20:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月19日电　2025年5月19日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同德国新任外长瓦德富尔通电话。

　　王毅祝贺瓦德富尔履新，表示中德关系意义超越双边范畴，对世界经济发展和战略稳定具有重要影响。中德是全方位战略伙伴，希望德新政府坚持这一定位，奉行理性务实的对华政策。台湾问题是中方核心利益，相信德方会像中方支持德国统一一样，坚定恪守一个中国原则。中德经济互补、产业互嵌、利益互融，深化互利合作是必然选择，要防止以所谓“去风险”损害双方正常合作。

　　王毅说，今年正值中欧建交50周年，是一个承前启后的重要节点。希望德国作为欧盟核心大国发挥积极作用，以中德高质量合作为中欧关系发展注入新动力。期待欧方同中方相向而行，尽快妥善解决中国电动汽车反补贴案，推动中欧合作提质升级。中德应承担起大国责任，共同倡导和坚持自由贸易，携手反对单边主义和保护主义，维护全球产供链安全稳定，践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系。

　　瓦德富尔表示，德中关系十分重要，对世界经济发展和国际社会未来意义重大。德联邦新政府重视对华关系，愿奉行积极主动的对华政策。德方过去和将来都坚定奉行一个中国政策，愿作中方可信赖、可预测的伙伴。德方在欧盟发挥着引领作用，愿致力于通过对话协商化解分歧，支持欧中谈判解决中国电动车等问题。

　　双方还就乌克兰危机交换了看法。王毅表示，中方一直致力于劝和促谈，支持通过直接对话，达成一个公平、持久、有约束力的和平协议。瓦德富尔表示，希望中方发挥影响力，推动实现停火，早日结束乌克兰危机。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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