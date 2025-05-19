新华社北京5月19日电 外交部发言人19日就第78届世界卫生大会拒绝涉台提案发表谈话。

发言人表示，5月19日，第78届世界卫生大会总务委员会和全会分别作出决定，明确拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程，这是世卫大会连续第9年拒绝所谓涉台提案。

发言人说，在中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题上，中方立场是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的根本原则。中国台湾地区在未经中央政府同意的前提下，没有任何根据、理由或权利参加世卫大会。台民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。

发言人说，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。在一个中国原则前提下，中国中央政府对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排，台湾地区的医疗卫生专家可以参与世卫组织的相关技术会议。过去一年，中国台湾共有11批12人次提出参加世卫组织技术活动的申请，中国中央政府均予以批准。在《国际卫生条例》框架下，台湾地区同世卫组织和各国的信息交流机制是畅通和完善的，能够及时获取世卫组织发布的突发公共卫生事件信息，也能够及时向世卫组织通报。这些都充分说明，中国中央政府在解决台湾同胞关心的卫生健康问题上是诚心诚意的，台湾地区参与世卫组织技术领域沟通合作渠道是充分和畅通的，台湾人民的健康权利是有保障的。所谓“国际防疫体系缺口”纯属政治谎言。

发言人表示，一段时间以来，民进党当局和个别国家公然开历史倒车，蓄意歪曲挑战联大第2758号决议，企图挑战一个中国原则。这不仅是在挑战中国的主权和领土完整，也是挑战国际正义和普遍共识，挑战二战后国际秩序。中方不同意台湾地区参加今年世卫大会，得到了国际社会广泛理解和支持，国际社会绝大多数国家向中方重申坚持联大第2758号决议、坚定支持一个中国原则、反对台湾参加世卫大会，并通过专门致函世卫组织总干事等方式支持中方立场。这充分说明，坚持一个中国原则是人心所向、大势所趋、大义所在，国际社会坚持一个中国原则的格局不容挑战、不可撼动。无论民进党当局说什么、做什么，都改变不了两岸同属一个中国、台湾是中国一部分的事实，阻挡不了中国必然统一、也终将统一的历史大势。“台独”是绝路，谋“独”挑衅注定失败。

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