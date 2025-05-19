新华社北京5月19日电（记者刘杨、袁睿）外交部发言人毛宁19日表示，习近平主席连续第11次向阿盟首脑理事会会议致贺信，充分体现出中方对发展中阿关系的高度重视。中方期待同阿方一道，以2026年在华举办的第二届中阿峰会为契机，开启中阿命运共同体建设新篇章。

毛宁在答记者问时说，5月17日，第三十四届阿盟首脑理事会会议在伊拉克首都巴格达召开。习近平主席向会议轮值主席伊拉克总统拉希德致贺信，赞赏阿盟成立80年来取得的积极成就，表示中国愿同阿拉伯国家一道努力，深化政治互信，促进互利合作，增进人文交流，在各自现代化道路上携手前行，构建更高水平中阿命运共同体。这是习近平主席连续第11次向阿盟首脑理事会会议致贺信，充分体现出中方对发展中阿关系的高度重视。

毛宁说，在习近平主席和阿拉伯国家领导人的战略引领下，中国同阿拉伯国家关系保持快速稳定发展。2022年，首届中阿峰会成功举办。2024年，习近平主席和多位阿拉伯国家元首共同出席中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式。2026年，第二届中阿峰会将在中国举办。中方期待同阿方一道，以第二届中阿峰会为契机，弘扬传统友好，拓展务实合作，增进民心相通，开启中阿命运共同体建设新篇章。

毛宁表示，中方重视阿拉伯国家在巴勒斯坦问题上的合理关切和正当诉求，支持立即在加沙实现持续停火，切实缓解人道主义危机。加沙是巴勒斯坦人的加沙，是巴勒斯坦领土不可分割的一部分。中方坚定支持巴勒斯坦人民的民族合法权利，始终认为“巴人治巴”是加沙战后治理必须坚持的重要原则，反对任何强制迁移加沙民众的言行。中方愿同国际社会一道，为推动加沙局势尽快降温、推动巴勒斯坦问题在“两国方案”基础上实现全面、公正、持久解决作出不懈努力。

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