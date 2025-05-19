人民网东京5月19日电 （记者朱玥颖）5月17日至18日，“茶和天下·雅集”在日本京都历史悠久的黄檗山万福寺成功举办。“雅集” 恰逢一年一度的全日本煎茶道联盟大会在万福寺召开，各大煎茶流派齐聚一堂，于寺内纷纷设立茶席，展现各具特色的煎茶艺术。借此日本茶界盛会之机，“茶和天下·雅集”得以走入这一富有历史文化底蕴的空间，面向众多知茶懂茶的专业人士，展开一场跨国界文化交流的盛会。

煎茶道联盟大会献茶仪式。中国驻大阪旅游办事处供图

在活动现场特别设立的“中国茶体验展示区”中，茶艺老师现场冲泡云鼎白茶、云南普洱、洛阳牡丹花茶等来自中国各地的优质茗茶，邀请日本来宾亲身品鉴，沉浸式体验中国各地不同茶文化的独特韵味。

来宾品鉴中国茶。中国驻大阪旅游办事处供图

在展示区还搭建了“茶和天下精品旅游线路”图文展，精选中国14条经典茶旅路线，从福建武夷山的岩茶之境到横跨高原的茶马古道，每一条线路都串联起茶文化与自然风光，向日本爱茶人士展示一幅幅真实可感的“茶源地图”， 为日本茶友呈现一个多维立体的中国茶世界。

向来宾介绍中国的茶旅线路。中国驻大阪旅游办事处供图

“茶和天下”茶旅宣传册和中国旅游地图也在现场同步发放，受到热烈欢迎，很多日本观众在翻阅后即表示出浓厚兴趣，纷纷咨询参与茶旅线路的方式，并表示希望前往中国茶乡，深入探访茶文化背后的历史与风土。

向来宾介绍中国入境旅游。中国驻大阪旅游办事处供图

在展示区的一隅，还特别设置了中国古代传统游戏“投壶”供来宾体验，吸引了众多日本观众驻足参与。无论大人还是小孩，纷纷跃跃欲试，现场气氛热烈。许多嘉宾在成功投中壶口后欣喜不已，现场掌声笑声不断，让大家在轻松互动中体会中华古风雅趣。

小朋友体验“投壶”游戏。中国驻大阪旅游办事处供图

来自河南洛阳的团队也带来极具震撼力的舞蹈演出。在万福寺大雄宝殿前，原创舞蹈《龙门金刚》一登场便吸引无数目光。舞者以刚劲与柔美并融的姿态演绎唐代石刻中金刚力士的威严与飞天仙子的飘逸，一刚一柔，宛若盛唐石壁跃然而出，令人叹为观止。

龙门金刚舞蹈。中国驻大阪旅游办事处供图

紧随舞蹈，由“唐宫侍女”献上根据法门寺地宫出土文物一比一复刻的14件宫廷茶器，再现陆羽《茶经》所载之煎茶古法：涤器、炙茶、碎茶、碾茶、罗茶、置茶、煮茶、饮茶——步步传神，一杯宫廷唐茶敬献在座来宾，香气与古意共融，令人沉醉。

宫廷唐茶。中国驻大阪旅游办事处供图

此次“茶和天下·雅集”走进万福寺，不仅借助煎茶道联盟大会的平台深入接触日本茶界与广大茶文化爱好者，同时集品茗、赏器、观舞与茶旅推广于一体，构建起一场以茶为核心的多维度文化雅会。以茶为媒、以旅为桥，诚邀更多日本朋友踏上“寻茶之旅”，走进中国茶乡，探访茶文化背后的历史积淀与风土人情，亲身感受“茶和天下”的无尽雅意。

来宾欣赏中国茶艺表演。中国驻大阪旅游办事处供图

“茶和天下·雅集”万福寺活动由中国驻大阪旅游办事处、黄檗宗大本山万福寺、河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府、日中茶文化交流协会共同主办。

“茶和天下·雅集”万福寺活动。中国驻大阪旅游办事处供图

(责编：苏缨翔、杨牧)