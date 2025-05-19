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福岛县猪苗代町中国殉难劳工慰灵碑修缮完工暨植树祭扫仪式举行

2025年05月19日16:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京5月19日电 （记者朱玥颖）5月18日，中国驻新潟总领馆联合福岛县日中友协在猪苗代町举办中国殉难劳工慰灵碑修缮完工暨植树祭扫仪式。中国驻新潟总领事崔为磊、日本国会众议员小熊慎司、全国日中友协副会长桥本逸男、福岛县日中友协会长远藤久等当地各界人士及华侨华人、留学生代表出席。

福岛县猪苗代町中国殉难劳工慰灵碑修缮完工暨植树祭扫仪式举行。中国驻新潟总领馆供图

福岛县猪苗代町中国殉难劳工慰灵碑修缮完工暨植树祭扫仪式举行。中国驻新潟总领馆供图

崔为磊表示，今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。中方愿同日本有识之士一道，共同弘扬正确二战史观，改善国民情感，增进相互信任，维护好两国关系政治基础，推动中日关系不断改善发展。

日方对中国殉难劳工致以深切哀悼，并表示，决不能让不幸的历史重演。希望尊重史实，面向未来，维护和平，如同我们共同种下的红梅一样，用红梅般坚韧不拔精神推进日中关系，愿两国民间友好像红梅花一样迎风绽放。

福岛县猪苗代町中国殉难劳工慰灵碑修缮完工暨植树祭扫仪式举行。中国驻新潟总领馆供图

福岛县猪苗代町中国殉难劳工慰灵碑修缮完工暨植树祭扫仪式举行。中国驻新潟总领馆供图

(责编：苏缨翔、杨牧)

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