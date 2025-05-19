人民网内罗毕5月18日电 （记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：当地时间5月17日，中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队举行“通季至罗米奇”主补给线道路施工开工仪式。该道路是联合国在南苏丹人道主义救援补给线的重要组成部分，建成后将显著改善当地交通条件，促进经济发展与民生改善。

路段全长约112公里，是连接南苏丹多个关键城镇的交通要道。由于长期战乱和自然侵蚀，原有道路损毁严重，雨季泥泞难行，旱季尘土飞扬，严重制约了人道主义物资运输和当地居民出行。中国维和工兵分队受领任务后，迅速组织勘察，科学制定施工方案，计划在50个工作日内完成道路平整、排水系统修建及路基加固等工程。

图为维和工兵出征。张晓昆摄

图为“通季至罗米奇”主补给线开工仪式现场。张晓昆摄

据勘察显示，“通季至罗米奇”主补给线道路路面坑洼较多、路段损毁严重，坑洼约530余处，直径均在1.5米以上，部分路段由于雨水冲刷路基已经损毁甚至消失，还有部分路段出现连续路坑，大部路段均需要整修。

此次施工将投入工程机械23台，维和官兵43人。面对该道路土壤运输困难、工程周期长、安全系数高、且机动道路路况差的现实情况，该工兵分队克服天气炎热、蚊虫叮咬等不良影响，科学编组，区分通季至蒂艾特、蒂艾特至罗米奇两个阶段，采取全程在外宿营的方式展开作业。

图为维和工兵出征。张晓昆摄

“我们的工程不仅仅是道路，更是国际社会观察中国军队的窗口，我们要把前两次的施工经验要转化为更高的起点，尽最大努力提高施工质量。”维和分队官兵黄涛说，道路虽然不会刻下每个人的名字，但会留下车辙压过的和平轨迹，中国工兵所修复的道路，必须经得起检验，让“中国标准”成为一张亮眼的名片。

自去年12月底部署任务区以来，维和工兵分队先后完成了地下掩体建设、难民营搬迁安置工程、补给线修复，以及机场平整、出兵国道路维护、超级营地基础设施升级改造等任务，得到了联南苏团的高度评价。（张晓昆、陈龙阁对本文亦有贡献）

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