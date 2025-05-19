新华社北京5月19日电 日本一项最新民意调查结果显示，日本首相石破茂领导的内阁支持率降至22%，濒临“下台水域”，为其执政以来最低值；其内阁不支持率升至62%，远超支持率。

日本《每日新闻》17日至18日就内阁支持率在全国范围进行电话调查，收到2045份有效回答。结果显示，石破内阁支持率为22%，较4月12日至13日实施的上次调查下降2个百分点；不支持率为62%，较上次调查增加1个百分点。

在日本政坛，内阁支持率低于30%会被舆论视为进入“危险水域”；如果进一步跌破20%，就被视为陷入“下台水域”。截至本月，石破内阁支持率已连续3个月处于“危险水域”。

按《每日新闻》说法，由于石破茂所属的自由民主党已沦为少数派执政党，其内阁运转遭遇诸多牵制。今年3月传出的“商品券”丑闻又使其招致批评，内阁支持率大幅下滑。现阶段，石破内阁面临与美国关税谈判、抑制国内物价上涨等多重压力。

石破茂去年9月27日当选自民党新任总裁，同年10月1日当选首相，10月9日宣布解散众议院、提前大选，创下战后首相当选后解散众议院的最快纪录。

在去年10月底举行的众议院选举中，自民党自2012年重新上台后首次失去在众议院的单独过半数席位，甚至与执政伙伴公明党加在一起也未能超过半数。在去年11月举行的众议院首相指名选举中，石破茂涉险过关保住首相之位。

今年3月，石破茂与15名首次当选的自民党众议员聚餐，其间首相事务所向这些议员每人分发了10万日元（约合4950元人民币）的商品券。此事被媒体披露后引发争议。（张旌）

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