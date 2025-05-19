打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国经济圆桌会丨“中国游”市场呈现强劲复苏势头和广阔发展前景

2025年05月19日14:45 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月19日电（记者 徐壮）今年5月19日是第15个“中国旅游日”。文化和旅游部国际交流与合作局副局长石泽毅在当天新华社推出的“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目中表示，随着我国签证、交通、支付和离境退税政策的不断优化，外国民众对中国的认知更加客观深入，“中国游”市场呈现出强劲的复苏势头和广阔的发展前景。

　　石泽毅分享了一组数据：2024年，入境游客达到1.32亿人次，总花费942亿美元，分别恢复到2019年水平的97.2%和93.5%。2025年一季度，入境旅游3501.64万人次，同比增长19.6%；其中外国游客736.74万人次，同比增长39.2%。“五一”期间，入境游仍然保持增长态势。

　　“相信2025年的数据会比2024年更加亮眼。”石泽毅判断。

　　如何抓住机遇，进一步拓宽入境旅游市场？石泽毅介绍，文化和旅游部门将继续联合相关部门，持续提升入境旅游在签证、支付、出行、住宿等环节的便利化水平。同时，以“需求精准化、业态多元化、服务国际化”为目标做好入境旅游工作——

　　创新宣传推广。深入开展“你好！中国”国家旅游形象推广，充分利用社交媒体及新媒体手段传播国家旅游形象，继续以“小切口”讲好“大故事”。

　　细分市场需求。针对不同国家以及年轻背包客、商务旅行、银发族等不同客群需求，推出研学旅游、会奖旅游、医疗旅游、康养旅居等新产品、新业态。

　　丰富产品供给。推动形成“传统与现代交融、短期与长期互补、大众与小众并存”的供给新格局，助力中国向全球最佳旅游目的地跃升。

　　促进入境消费。推出更多数字文化体验、实景演出、非遗工坊、文创设计等中国传统文化元素现代转化的消费场景。同时，针对外国游客的多元需求，不断增加免税店数量，扩大“即买即退”商品范围。

　　石泽毅说：“中国正以更开放的姿态、更丰富的体验、更智慧的服务迎接全球游客，‘中国购’助力‘中国游’，我们将努力打造更具吸引力的全球最佳旅游目的地。”

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部