新华社突尼斯5月18日电（记者王一盛 黄灵）的黎波里消息：联合国利比亚支助团（联利支助团）18日宣布与利比亚总统委员会成立停火委员会。

联利支助团发表声明说，联利支助团与利总统委员会成立了停火委员会，当日举行首次会议，旨在促成永久停火和重点保护所有平民的议题，并就的黎波里的安全事务达成一致。

声明说，停火委员会体现了各方避免局势进一步升级的承诺，将确保各方履行国际人道主义法和国际人权法的承诺。

联利支助团还重申联合国安理会对利近期暴力事件中平民伤亡报告的关切，并呼吁立即无条件永久停火。

一家紧急医疗服务机构13日说，的黎波里南部12日夜晚发生的武装冲突已造成至少6人死亡。据利比亚《中间报》网站14日报道，的黎波里多个地区13日起持续发生交火。利比亚民族统一政府15日表示，持续两天的敌对派系之间的暴力冲突造成至少6人死亡，首都的黎波里安全局势已恢复稳定。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族统一政府与支持它的武装力量控制了西部一些地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟控制境内大部分地区，双方割据对峙。

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