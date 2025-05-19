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记者手记丨飘过印度洋的稻花香

2025年05月19日13:30 | 来源：新华网
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　　新华社塔那那利佛5月19日电　记者手记｜飘过印度洋的稻花香

　　新华社记者徐瑞青 凌馨

　　“以前家里8亩地种本地稻，连温饱都难以维持。三年前改种杂交稻后，我们不仅吃得饱，还有余粮可卖，甚至攒钱买地扩大种植。”近日，在马达加斯加中国杂交水稻高产示范基地所在地马希齐镇，30岁的稻农费莫索阿·拉卡通德拉扎拉带着满足的笑容对记者说。

　　在阿诺西阿里沃村，农业部技术员朗博阿萨拉玛·拉齐纳正带领农户进行病虫害防治。他曾两度赴湖南培训，如今已成为本地杂交稻推广的中坚力量。

　　“我的技术都是中国老师教的。”他说。多年来，中国专家不仅推广良种，更注重“良法”的传授：既在“田间课堂”里手把手教农民育苗、插秧、防治虫害，也通过系统化理论授课，培养本地技术骨干，再由他们将种植知识继续传授给更多农户。

　　艾琳·诺嫩贾纳哈里就是受益者之一。她家的3亩稻田去年首次尝试种植杂交水稻便迎来丰收，“以前种田靠天吃饭，现在靠技术，心里踏实多了”。

　　2007年，中国援马杂交水稻示范中心项目正式启动，由湖南省农业科学院牵头、袁氏种业高科技有限公司参与实施。这也是2006年中非合作论坛北京峰会确定的10个援非农业示范中心之一。在示范中心的墙上，悬挂着农业专家在全岛推广水稻的珍贵照片，角落里整齐堆放着各式农具。

　　“这里的农民一直‘靠天吃饭’，受限于种子质量、种植技术和基础设施等因素，水稻产量始终上不去，很多农民吃不饱饭。”中国农业专家胡月舫指着远处的稻田说，“让杂交水稻在这里扎根，第一步是选好种子。”为筛选适应本地气候和土壤的品种，他与团队带着几十个稻种样本，几乎踏遍了全岛主要稻区，最终选育出5个适合本地种植的品种，具备高产、抗旱、耐淹等优势。

　　“可真正的挑战，是让农民接受这些‘外来种’。”农业专家宋春芳说。为打消疑虑，专家们在相邻的两块稻田上分别种植杂交稻与本地稻，在同样耕作条件下，杂交稻的产量是后者的两到三倍。看着沉甸甸的稻穗，村民们信服地改口称它为“擦拉贝”——当地语中意为“最好的东西”。

　　推广过程中的艰辛，至今仍历历在目。胡月舫回忆，他们曾住在农户漏雨的草棚，饮用屋顶铁皮瓦收集的雨水，徒步十几公里背柴做饭，靠木薯干粮来作为三餐充饥。“有次改造沼泽地时，我脚底被树枝刺穿，是村民们抬我出来的。”

　　目前，马达加斯加杂交水稻累计推广面积已达9万公顷，平均每公顷产量达7.5吨，是当地常规品种的两到三倍，成为非洲杂交水稻种植面积最大的国家之一。金黄的稻米不仅填满了农民的粮仓，更托起了这个岛国粮食安全的愿望。

　　“希望有一天，中国杂交水稻能种满整个岛，让更多农民吃饱饭、挣到钱，我们能早日实现粮食自给自足。”记者随行的本地同事埃里克·拉佩若齐说。

(责编：贾文婷、张悦)

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