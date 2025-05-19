新华社惠灵顿5月19日电（记者龙雷 李惠子）一项最新研究显示，科学家利用人工授精技术，显著提高了新西兰极度濒危的鸮鹦鹉（也被称为“卡卡波”）的繁殖成功率，有效维护了该物种的基因多样性。

这项由新西兰自然保护部、新西兰奥塔戈大学和德国吉森大学联合开展的研究显示，卡卡波是世界上最稀有的鹦鹉之一，它无法飞行。由于长期面临低生育率和高胚胎死亡率等问题，种群恢复进展缓慢。1995年，全球仅存51只卡卡波，至2019年虽增长至142只，但整体数量仍显脆弱。卡卡波的繁殖频率低，且交配习惯导致只有少数雄性个体能繁育出后代。这种基因“瓶颈”效应使得一些携带重要基因的个体无法成功繁殖，从而加剧遗传多样性丧失风险。

研究人员表示，卡卡波面临两大难题：只有约40%的蛋能孵化，以及高度的遗传近亲繁殖。而人工授精不仅能提升其繁殖力，还能确保特定个体的基因得以传承。

人工授精首次应用于卡卡波是在2009年，但早期技术挑战较大，直到2019年新西兰研究团队与德国鹦鹉繁殖专家合作，采用腹部按摩、电刺激等新技术采集精液后，才取得了关键突破。

数据显示，在2019年的繁殖季，研究人员通过46次尝试，成功采集到20只雄性卡卡波的精液。研究团队随后分析了精子质量，并用于对12只雌鸟人工授精。有4只雏鸟被确认通过人工授精出生，其中两只属于此前从未成功繁殖的雄鸟的后代。

研究认为，尽管卡卡波已被安置在无掠食者的岛屿上栖息，但其种群恢复仍面临挑战。人工授精技术的进步不仅提高了繁殖效率，也为有针对性地引入稀有基因、优化种群结构提供了新工具。

研究论文已发表在学术期刊《科学公共图书馆·综合》上。

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