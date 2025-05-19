打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国医生走进吉布提特殊儿童学校共庆节日

2025年05月19日13:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜5月19日电 （记者张志文）日前，在“六一”国际儿童节与端午节即将来临之际，中国（山西）第23批援吉布提医疗队应邀走进吉布提Gabode 5特殊儿童学校，以“香囊载友谊，童心连中吉”为主题，与该校师生共同开展文化交流与健康关爱活动。

活动期间，医疗队员教当地孩子写汉字。中国（山西）第23批援吉布提医疗队供图

活动期间，医疗队员教当地孩子写汉字。中国（山西）第23批援吉布提医疗队供图

从屈原的爱国故事到粽子的美好寓意，从龙舟竞渡的激情到五彩丝线的祝福，医疗队队长王银珍用生动的图片与简洁的语言，向孩子们讲述了端午节的由来与习俗。孩子们听得津津有味，洋溢出对中华文化的浓厚兴趣。

随后，医疗队队员王玮以“龋齿的危害与预防”为主题，向孩子们普及了爱牙护牙知识，并用有趣的视频动画生动讲解了刷牙的正确方法与日常护牙小技巧。医疗队还为每位孩子准备了儿童牙刷作为小礼品，鼓励他们养成良好的口腔卫生习惯。

吉布提孩子们跟随医疗队员练习八段锦。中国（山西）第23批援吉布提医疗队供图

吉布提孩子们跟随医疗队员练习八段锦。中国（山西）第23批援吉布提医疗队供图

在义诊环节，医疗队员为孩子们仔细检查身体，耐心解答健康问题，并提供针对性的治疗建议。针对特殊儿童的需求，医生们还特别制定了个性化的健康指导方案，用专业与爱心为孩子们的健康保驾护航。

吉布提国家广播电视台对本次活动进行了全程报道。中国（山西）第23批援吉布提医疗队供图

吉布提国家广播电视台对本次活动进行了全程报道。中国（山西）第23批援吉布提医疗队供图

写汉字、赠香囊、展示八段锦……丰富多彩活动在温馨的氛围中落下帷幕。学校校长拉霍表示，这场活动不仅向孩子们传递了节日快乐，更让他们感受到中国文化与医疗关怀。“这是吉中友谊的生动体现！”

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部