人民网迪拜5月19日电 （记者张志文）日前，在“六一”国际儿童节与端午节即将来临之际，中国（山西）第23批援吉布提医疗队应邀走进吉布提Gabode 5特殊儿童学校，以“香囊载友谊，童心连中吉”为主题，与该校师生共同开展文化交流与健康关爱活动。

活动期间，医疗队员教当地孩子写汉字。中国（山西）第23批援吉布提医疗队供图

从屈原的爱国故事到粽子的美好寓意，从龙舟竞渡的激情到五彩丝线的祝福，医疗队队长王银珍用生动的图片与简洁的语言，向孩子们讲述了端午节的由来与习俗。孩子们听得津津有味，洋溢出对中华文化的浓厚兴趣。

随后，医疗队队员王玮以“龋齿的危害与预防”为主题，向孩子们普及了爱牙护牙知识，并用有趣的视频动画生动讲解了刷牙的正确方法与日常护牙小技巧。医疗队还为每位孩子准备了儿童牙刷作为小礼品，鼓励他们养成良好的口腔卫生习惯。

吉布提孩子们跟随医疗队员练习八段锦。中国（山西）第23批援吉布提医疗队供图

在义诊环节，医疗队员为孩子们仔细检查身体，耐心解答健康问题，并提供针对性的治疗建议。针对特殊儿童的需求，医生们还特别制定了个性化的健康指导方案，用专业与爱心为孩子们的健康保驾护航。

吉布提国家广播电视台对本次活动进行了全程报道。中国（山西）第23批援吉布提医疗队供图

写汉字、赠香囊、展示八段锦……丰富多彩活动在温馨的氛围中落下帷幕。学校校长拉霍表示，这场活动不仅向孩子们传递了节日快乐，更让他们感受到中国文化与医疗关怀。“这是吉中友谊的生动体现！”

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