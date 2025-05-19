人民网开罗5月18日电 （记者沈小晓）第十七批中国援厄立特里亚医疗队药械物资捐赠仪式近日在厄立特里亚卫生部举行。中国驻厄使馆临时代办戴德茂与厄卫生部长阿明娜共同出席了此次仪式，并签署了交接证书。出席仪式的还有使馆负责经济商务工作的赖春生参赞、厄卫生部官员及医疗队代表。

在捐赠仪式上，戴德茂表示，习近平主席在中非合作论坛北京峰会上提出的中非携手推进现代化十大伙伴行动，卫生健康伙伴行动是重要组成部分，也是两国未来合作重点领域。他强调，希望同厄方一道继续加强两国医疗卫生务实合作，为中厄关系作出新的贡献。

阿明娜对中国医疗队在厄立特里亚的卓越表现给予了高度评价，并对中方捐赠的新一批医疗物资表示衷心感谢。她指出，这些物资将为厄立特里亚医疗事业的发展提供有力支持，也能有效提升本国医疗保障能力。

捐赠仪式后，双方还就如何进一步加强两国在卫生领域的务实合作进行了深入交流，探索更多有益的合作模式，以更好地服务厄立特里亚人民。

援厄医疗队队长韩东明在谈及医疗队在厄工作情况时表示，医疗队将继续秉持一贯的高标准，为受援医院提供优质的医疗服务，确保圆满完成援助任务。

此次捐赠的药械物资将帮助厄立特里亚进一步提升医疗保障能力，改善民众健康状况。中厄两国将继续在医疗、卫生领域保持密切合作，携手推动两国关系迈向新高度。

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