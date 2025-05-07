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喀麦隆雅杜高速公路：梦想照进现实

2025年05月07日09:28 | 来源：人民网-国际频道
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雅杜高速一期工程。尚婉蓉 摄
雅杜高速一期工程。尚婉蓉 摄
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人民网雅温得5月6日电（记者薛丹、黄培昭）时值雨季，喀麦隆首都雅温得迎来了一年中最为舒爽宜人的时节。雨水滋润大地，树木繁茂如海，空气清新甘甜。从市区一路西行，便抵达雅温得—杜阿拉高速公路（以下简称“雅杜高速”）的起点。

这条现代化的快捷通道，将雅温得与喀麦隆第一大港口城市、经济中心杜阿拉紧紧相连。从高空俯瞰，公路宛如一条银灰色的飘带，在郁郁葱葱的雨林之间蜿蜒前行，绘出一道柔和而有力的弧线，镌刻在喀麦隆生机勃勃的绿色大地上。

在雅杜高速通车之前，唯一连接两座城市的高等级公路是N3国道。然而，这条年久失修的老路崎岖不平、状况堪忧，严重制约了人员往来和物资运输的效率。如今，雅杜高速不仅是喀麦隆，也是整个中非地区首条真正意义上的现代化高速公路，它的出现为当地人民开辟了一条前所未有的出行新通道。

“过去，从杜阿拉运送农产品到雅温得只能走N3国道，车多路烂，常常堵得一动不动。”雅温得市七区区副市长埃武娜·弗勒尔回忆说，“200多公里要跑5个小时，雨季更是可能耗上7小时。等到送到城市，农产品早已腐烂。”她语气中带着感慨与释然。

而道路沿线的村民布兰达则更加直接地表达了曾经的无奈：“村里有人生病，要送到雅温得或杜阿拉的大医院简直比登天还难，很多人就是在颠簸的路途中耽误了治疗。”

多年来，修建一条快速、安全、便捷的高速公路，是喀麦隆人民心中的期盼以久的共同梦想。如今，在共建“一带一路”倡议的推动下，中国建设者将这个梦想变成了现实。中交一公局集团公司中非区域中心总经理杜思勇介绍，2022年，雅杜高速一期工程——全长近60公里的路段正式建成并通过竣工验收，显著改善了双城之间的交通状况。随着后续工程推进，雅温得至杜阿拉的车程将压缩至2小时以内，沿线逾千万人口的区域将因此焕发新的经济活力，喀麦隆与中非共和国、乍得等邻国的商贸物流效率也将显著提升。

高速公路的建设不仅便利了交通，也带动了沿线经济的迅速发展。项目实施期间，当地新增了大量就业机会，村镇中的酒吧、商铺、餐馆如雨后春笋般兴起，热闹非凡。

“我们这条高速公路设计为双向共六车道，采用高模量沥青铺装，设计时速达到110公里。”

雅杜项目经理温跃平向记者介绍道，整条道路配备了先进的控制中心，涵盖收费、超限检测、通信与监控等多个系统，全线共建涵洞108道、上跨桥6座、地下通道8个。大型互通立交与主线桥如同精密的节点，串联起高速沿线的交通网络，整个工程体现了中国道路建设的高水准，也代表着喀麦隆目前道路建设的科技高地。

温跃平向记者补充道：“我们根据喀麦隆的地质、水文和气候特点，因地制宜推进建设，同时注重技术创新，以实现效率提升与成本控制的双赢目标。”这套科学、高效、绿色的建设方案，不仅确保了工程质量，也为喀麦隆日后高等级公路建设积累了宝贵的经验。

在项目实施中，环保理念亦贯穿始终。取土、弃土场严格选址，施工过程中实行水车洒水降尘，废水、垃圾定点收集、分类处理，最大限度地保护了生态环境。当地环保专家费尔南德·丹尼尔称赞道：“项目组不仅有技术，更有责任心。他们是我见过最负责任的承包商。”

喀麦隆自然资源丰富，项目在设计之初便充分尊重地貌与生态，努力实现人与自然的和谐共生。在一次工地视察中，喀麦隆公共合同部部长阿巴·萨杜被先进设备和智能施工流程所震撼，感慨万千：“为什么我们独立半个世纪之后，才终于迎来了与中国企业的合作！”

公路沿线的敏高马约村，如今也焕然一新。村长埃隆杜身穿节日盛装，特意前来向中国建设者致谢：“过去村里闭塞落后，如今高速公路把我们和世界连接起来。雅杜高速是我们喀麦隆人的瑰宝，我要向中喀合作深深致敬！”

有当地媒体感慨：“正如这条高速公路穿越雨林、连接未来，喀麦隆人民心中的梦想，正一步步从愿景变为现实。”的确，雅杜高速公路犹如一束光，照亮了喀麦隆人民多年来的梦想之路，正将希望和富庶带进他们的生活。

(责编：贾文婷、杨牧)分享让更多人看到

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