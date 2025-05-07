斯里兰卡6日举行全国地方选举，将选出339个地方行政机构的8287名成员。此次选举是斯里兰卡时隔7年再次举行全国地方选举，被视为对总统迪萨纳亚克领导的国家人民力量党执政成绩和支持率的一次关键考验。

(责编：王禹蘅、张悦) 分享让更多人看到