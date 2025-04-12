人民网阿斯塔纳4月11日电 （记者李强）4月10日，“世界因你而美丽·广州”2025年影像故事全球征集活动推介会在阿斯塔纳举办。活动由广州市人民政府新闻办公室、中国对外书刊出版发行中心联合主办，来自中哈两国政府、文化、教育等各界嘉宾和当地青年代表共百余人参加。中国驻哈萨克斯坦大使馆临时代办邢芳芳，广州市委常委、宣传部部长杜新山，阿斯塔纳市旅游发展局局长奥米鲁扎克等出席活动并共同启动了2025年“世界因你而美丽·广州”影像故事全球征集。

邢芳芳表示，人文交流合作是中哈关系的重要组成部分，也是两国合作的亮点和增长点。相信广州市和哈萨克斯坦有关州市将紧抓中国对外开放及中哈关系蓬勃发展的良好契机，努力推动各领域合作，为两国永久全面战略伙伴关系发展作出新的更大贡献。

杜新山表示，广州始终致力于“美丽宜居花城、活力全球城市”的发展理念，让2200多年的历史文脉与现代都市文明交相辉映。希望通过今天的交流活动推动中哈两国在数字经济、绿色能源、人文交流等领域的务实合作，共同绘制“一带一路”高质量发展的壮美画卷。

奥米鲁扎克表示，长期以来，阿斯塔纳和广州已经建立全方位的合作，广州的生态文明建设经验值得阿斯塔纳学习借鉴。相信“世界因你而美丽·广州”主题展览和征集活动，能够为阿斯塔纳与广州在人文交流层面注入全新活力，开辟双方民心相通、情谊相连的崭新篇章。

据悉，此次在阿斯塔纳举办的“世界因你而美丽·广州”优秀作品展从历届获奖作品中精心挑选了30幅佳作。哈萨克斯坦与会观众表示直观地感受到了广州的生态之美、文化魅力与发展创新。本次活动得到广州市番禺区委宣传部、广州市新华出版发行集团、广州酒家集团支持，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）和哈萨克斯坦中国研究中心协办。活动中，主办方向哈萨克斯坦中国研究中心赠送了“读懂中国”系列丛书，同期还举办了广州酒家广府特色美食品鉴会。

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