本周三,国务院新闻办公室发布《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书。白皮书指出,美国政府对中国输美商品征收高额关税是要挟,违背市场经济规律,将对中美经贸关系产生严重影响。

事实上,美国无所不用其极,想要中国在这场由美国挑起的贸易战中屈服。近日,美国宣布向中国加征34%的“对等关税”,中国作为回应,决定向美国加征同等比例关税。周二,白宫称,除非中国撤销上周对美国加征的34%关税,否则将继续对中国加征更多关税。实际上,美国于今年初就已向中国输美产品加征20%关税。本周三,面对中国的强硬态度,美国决定对中国额外加征50%的关税,累计对华征收的惩罚性关税税率达到104%。对此,中国宣布将对美国进口商品加征的关税由34%提高到84%,并于本周四生效。同时,除其他反制措施外,中国已将18家美国公司列入不可靠实体清单或出口管制管控名单。

中国不可能向美国屈服。基于历史教训,中国外交工作的核心原则是:不被恐吓所吓倒,不为谬误所误导,不被压力所压倒。中国深知,未来将面对更加严峻的国际形势和复杂的外部环境,只有拿出勇气和智慧战胜艰难险阻,才能砥砺前行。中国将拿出百折不挠的精神,锲而不舍,努力开创中国式现代化建设新局面。在大是大非问题上,中国必须坚持原则。

美国政府的关税胁迫是在玩弄强权,方向错误,只会走入死胡同。从历史上看,贸易战、关税战没有赢家,本质上不会对任何一方有利。美国滥用关税,侵犯了中国及其他国家的正当权益,且违反世界贸易组织规则,破坏以规则为基础的多边贸易体制,冲击全球经济秩序稳定。

美方具有单边主义、保护主义和胁迫性质的做法,毫无意外地遭到国际社会的广泛反对。中国没有屈服,坚定地站在公平、公正和历史正确的一边。中国并非没有意识到前所未有的高关税对中国出口及经济意味着什么:出口产业利润将面临下滑,制造业投资和消费信心随之减弱,都将进一步抑制经济增长;但中国也十分清楚,向美国妥协毫无益处,因为美国的意图是将中国排除在主流全球化体系之外,重塑全球供应链,满足一己之私。

然而,即便对美出口大幅下滑,也不会给中国整体经济造成致命打击。近年来,中国致力于推动市场多元化,美国在中国出口总额的占比已从2018年的19.2%降至去年的14.7%——这意味着中国有能力从“贸易消耗战”中获胜。相比之下,关税战给美国经济的打击则是一天比一天严重。

中美两国处于不同发展阶段,在经贸合作领域出现分歧和摩擦不足为奇,但通过关税和保护主义手段解决问题,是用错了方法。因此,中方在白皮书中呼吁,通过对话协商,让两国经贸合作沿着互利共赢的正确轨道持续发展。

白宫称愿同北京对话,但美国政府目前的举措并未展现出愿与中方进行建设性对话的诚意。如果美国政府真心希望同中方展开沟通,就应明白谈判应建立在平等和相互尊重的基础上。哪怕仅是为了迎合美国国内民众的认知,使用贬损性语言歪曲中国及中国人的形象,显然不是在发出邀请。同理,恐吓、威胁、讹诈也无助于同中国展开富有成效的探讨。中国不想引战,但面对逆境,将始终坚定信念,准备好采取一切必要措施坚决维护国家发展权益。

美国若能改邪归正,与中国携手合作,共同寻找解决双边经贸摩擦的可行路径,尚为时不晚。当然,如果美国政府执意用关税战、贸易战搞零和博弈,那么中国也已做好准备,坚决抵御美国向中国摆出的炮舰外交。

本文编译自《中国日报》4月10日社论

原标题:China will never submit to tariff despotism

(责编:艾雯、贾文婷)