美中合作基金会执行主席约翰·米勒-怀特4月11日在《中国日报》撰文称，美国政府加征关税对于自身乃至世界而言都是一个悲剧性错误。关税战将削弱国际政策的稳定性，导致美国消费者和企业承担更高成本，降低美国在经济全球化进程中的影响力。

美国政府自我孤立害人害己

文章指出，美国政府大力推行“美国优先”战略，对几乎所有国家输美产品加征关税，损害了美国和其他经济体的利益，削弱了自身对贸易和投资伙伴的吸引力，并将自己孤立于全球经济之外。

随着其他国家通过建立新的贸易网络来应对这场关税战，美国可能会沦为“贸易孤岛”，漂泊在瞬息万变的全球经济浪潮中。

美国在全球经济秩序中扮演的角色正在发生转变。受美国政府的政策影响，欧亚主导的经济和地缘政治新秩序正在逐步取代美国主导的20世纪国际经济秩序。美国加征关税是一项非常糟糕的政策，不仅扰乱全球供应链，而且会冲击美国在全球经济中的领导地位，削弱以美国为首的联盟。

在美国国内，加征关税将对其消费者和企业造成破坏性影响。此举会推高通货膨胀，导致依靠工资过活的穷人和中产阶级的生活每况愈下。

美国政府自相矛盾难以服众

文章进一步表示，美国政府的所作所为将推高依赖进口原材料的美国企业的生产成本，这些企业又会将不断上涨的成本转嫁给消费者。美国政府声称加征关税将给制造业和农业创造就业岗位，而实际情况是失业率不断飙升。一些财大气粗的美国投资者和企业可能会因为外国竞争者减少而在短期内受益，但关税对美国企业和消费者的整体影响将是毁灭性的，而且是旷日持久的。

美国政府的关税政策所产生的负面影响远不止于眼前的经济动荡。长期以来，经济全球化帮助数亿人摆脱贫困，促进了全球供应链互联互通，让许多国家受益匪浅。如今，美国政府扰乱了经济全球化进程，抹杀了数十年来人类发展和国际贸易取得的进步。

美国政府宣称，加征关税有助于保护美国的产业，减少所谓的不公平贸易。但实际上，此举正在削弱美国在全球贸易中的领导地位。

美国领导人声称，加征关税对于保护美国产业和减少贸易逆差是必要的。事实上，这只会让美国的贸易赤字增加，并破坏美国的经济稳定。

美国政府祸害盟友失道寡助

文章分析称，美国政府推行的关税政策和“美国优先”战略不仅会削弱自身在全球贸易体系中的地位，而且会疏远盟友。

欧盟领导人已经表态称，美国加征关税是对盟友的背叛，严重破坏欧美之间的合作。美国政府对欧盟和加拿大等盟友征收关税，扩大了与主要合作伙伴之间的裂痕。

随着美国与其盟友之间的信任度下降，西方经济和安全联盟内部的分裂不可避免。法国总统马克龙提议欧盟暂停在美国的投资，这表明欧盟对美国的不利政策日益不满。

剑拔弩张的关系会产生长期影响。随着信任崩塌，美国的盟友必须巩固独立于美国的贸易关系，这将为中国在国际贸易中发挥引领作用铺平道路。

如今，许多国家已宣布对美国商品征收报复性关税。欧盟领导人更是批评称，美国的所作所为破坏了数十年来的合作。当前，全球市场仍在努力应对后疫情时代的挑战、通胀和供应链中断，美国加征关税可谓火上浇油，让供应链问题更加复杂，甚至可能引发全球经济衰退。经济学家们一直警告称，这种不稳定因素将同时对发展中经济体和发达经济体造成沉重打击。

文章最后强调，在美国挑起贸易战引发全球混乱的背景下，中国提出的“一带一路”倡议为21世纪的国际经济合作打造了建设性框架。世界各国应抓住“一带一路”倡议带来的机遇，构建新型、建设性、互利共赢的贸易关系。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

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