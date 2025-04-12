记者从共青团中央获悉，由中华全国青年联合会主办的中国-中亚青年发展对话会4月11日在陕西西安举行。来自中国和中亚五国的青年组织负责人与青年企业家代表60余人齐聚一堂，围绕“加强数字经济合作 助力青年共同发展”主题展开热烈交流与深入探讨。

论坛现场。（共青团中央供图）

全国青联副主席夏帕克提·吾守尔期待中国和中亚五国青年当好友谊使者与合作桥梁，携手搭建青年数字经济合作平台，共享数字发展成果，维护青年数字发展权益，坚持以人为本、智能向善，共同引领国际青年议程，在数字创新的时代浪潮中共同发展。

哈萨克斯坦科学和高等教育部青年政策顾问、青年企业家联盟监事会主席塔合塔尔·博雷索夫分享如何推动人工智能人才培养；吉尔吉斯斯坦人工智能研究所技术总监、人工智能社区联合创始人兼负责人季穆尔·图拉塔利认为应持续推动现代化教育项目，帮助青年掌握必要的技术能力，积极参与这一领域的发展；在土库曼斯坦马赫图姆库里青年组织中央委员会国际关系部部长别根奇·哈尔涅佩索夫看来，数字经济正日益成为推动全球经济和社会发展的重要力量，影响着年轻人生活的方方面面……

对话会上，与会中外青年代表结合各自的专业经历和职业实践，围绕“发展数字经济过程中面临的挑战”“青年应作出哪些努力携手应对挑战”及“如何把握数字经济带来的机遇”等议题展开热烈讨论，积极交流观点与故事，碰撞思想火花。

各国代表纷纷表示，青年力量、技术创新与国际合作将在未来发展中发挥关键作用。代表们呼吁，应加快数字基础设施建设，普及数字素养教育，并借助区域性平台和多边合作项目，积极引导青年深度参与数字化转型与创新实践。

活动中，还举行了中国-中亚青年数字经济合作项目签约仪式，包括人工智能项目、供应链项目、物流园项目等。对话会结束后，中亚青年代表还将前往企业、博物馆和社区等地进行实地参访，分别围绕智能制造与高质量发展、数字赋能社区治理、数字技术赋能文化遗产保护、中国中亚数字合作等专题进行研讨，并赴宁夏回族自治区开展系列交流活动。（记者董博婷）

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