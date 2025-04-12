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中国援塞内加尔4个体育场维修项目顺利移交

2025年04月12日09:13 | 来源：新华网
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新华社达喀尔4月11日电（记者司源）中国援塞内加尔4个体育场维修项目移交仪式11日在塞首都达喀尔市中心的桑戈尔体育场举行。

这是4月11日拍摄的位于塞内加尔首都达喀尔的桑戈尔体育场。新华社记者 司源 摄

这是4月11日拍摄的位于塞内加尔首都达喀尔的桑戈尔体育场。新华社记者 司源 摄

该项目是进入新世纪以来中国在塞实施的规模最大的援助项目，自2022年开工，涵盖桑戈尔体育场及考拉克、久尔贝勒、济金绍尔三个地方体育场的升级改造。

这是4月11日拍摄的位于塞内加尔首都达喀尔的桑戈尔体育场。新华社记者 司源 摄

这是4月11日拍摄的位于塞内加尔首都达喀尔的桑戈尔体育场。新华社记者 司源 摄

塞内加尔青年、体育和文化部长哈迪·迪耶纳·盖伊说：“今天的活动不仅是工程移交仪式，更是彰显塞中友谊的重要时刻。桑戈尔体育场自上世纪80年代由中国援建以来，始终见证着塞中两国的深厚情谊。今天，它以崭新的面貌重新绽放光彩，离不开中方的慷慨支持和塞中双方建设者的辛勤付出。这座场馆的升级改造，不仅提升了设施条件，更体现出两国在体育、文化领域合作的持续深化。”

这是4月11日拍摄的位于塞内加尔首都达喀尔的桑戈尔体育场。新华社记者 司源 摄

这是4月11日拍摄的位于塞内加尔首都达喀尔的桑戈尔体育场。新华社记者 司源 摄

中国驻塞内加尔使馆临时代办李艳说，中国将一如既往坚定支持塞内加尔经济社会发展，愿与塞方携手，将包括体育在内的多领域合作推向新高度，开创两国关系更加紧密、更加丰富的新篇章。

(责编：艾雯、贾文婷)

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