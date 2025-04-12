新华社基加利4月11日电（记者吉莉）布琼布拉消息：中国创设的全球发展和南南合作基金与世界粮食计划署（世粮署）合作的布隆迪学校供餐项目结项仪式10日在布隆迪经济首都布琼布拉举行。

中国驻布隆迪使馆临时代办方国庆、布隆迪教育部部长助理布里库基耶、世粮署驻布隆迪代表曼戈尼出席现场活动，国家国际发展合作署国际合作司司长李明、世粮署驻华代表赵兵等线上参加。

该项目自2024年4月实施以来，累计为布隆迪布琼布拉、布班扎和锡比托凯三省4.6万名学龄儿童提供全年膳食支持，有效提升了当地教育发展水平。数据显示，项目覆盖地区学生入学率、在学率和毕业率均显著高于全国平均水平。

布里库基耶表示，学校营养餐计划是国家优先发展的重大民生工程。自2022年在世粮署支持下，布隆迪开展了本地种植学校营养餐计划，既为农户提供了稳定市场，又促进了食品加工产业链发展，为下一代健康成长奠定了坚实基础。

李明在视频致辞中表示，在全球发展和南南合作基金的支持下，中国政府与世粮署携手合作，在包括布隆迪在内的数十个国家实施粮食援助项目，有效缓解了当地粮食短缺问题，切实改善了民众生活，赢得国际社会广泛赞誉。

方国庆祝贺布政府、世粮署同全球发展和南南合作基金首个援布项目圆满结项，体现了中方在当前复杂多变的国际形势下通过南南合作框架坚定支持并帮助发展中国家实现经济社会发展的积极意愿。

曼戈尼高度评价项目成效。他说，该项目为布隆迪人力资本建设和国家未来发展作出了重要贡献。世粮署将持续支持布隆迪实现学校供餐目标，并将进一步扩大项目合作伙伴网络。

赵兵在视频致辞中表示，世粮署将深化项目合作，重点向弱势群体倾斜，助力布隆迪加快实现联合国2030年“零饥饿”可持续发展目标。

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