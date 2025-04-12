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中国援冈比亚医疗队开展巡诊活动

2025年04月12日09:09 | 来源：新华网
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新华社达喀尔4月11日电（记者司源）班珠尔消息：中国第22批援冈比亚医疗队11日结束在冈比亚北岸区法拉芬尼综合医院开展的巡诊和医疗物资捐赠活动，为当地民众带来多专业诊疗和健康咨询服务。

自去年7月抵达冈比亚以来，第22批援冈医疗队已开展4次义诊巡诊活动。本次巡诊7日开始，涵盖妇科、小儿外科、创伤骨科、中医科等多个专业，开展普通外科、小儿外科等手术21台，累计诊疗患者300余人次。

冈比亚卫生部卫生服务司司长莫莫杜·恩亚西说，中国医疗队长期以来的医疗援助极大缓解了冈比亚医疗资源紧张问题，提升了受援医院的诊疗水平。此次中国医疗队的巡诊活动不仅是一次医疗行为，更是中国医疗队为改善冈比亚人民健康福祉的又一次具体例证。

法拉芬尼综合医院执行院长法马拉·西拉说，中国医疗队不仅带来专业技术，还捐赠了急需的药品，这些药品将帮助更多患者。

中国驻冈比亚大使馆参赞佟湛表示，中冈两国在医疗卫生领域的合作是中冈多领域合作的重要组成部分。此次巡诊不仅为冈比亚民众送医送药，更是中冈守望相助、共筑健康的生动实践，中方愿与冈方继续深化合作。

(责编：艾雯、贾文婷)

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