新华社土耳其安塔利亚4月11日电（记者熊思浩）土耳其总统埃尔多安11日在该国南部城市安塔利亚表示，土耳其不会容忍任何将叙利亚陷入不稳定的企图。

埃尔多安当天出席第四届安塔利亚外交论坛开幕式并发表主旨讲话。他在讲话中谴责以色列最近对叙利亚发动的空袭，表示其威胁到地区和平与稳定。他还指称以色列试图在叙利亚内部煽动宗派和种族冲突。

埃尔多安重申土耳其坚定支持叙利亚新政权领导人实施国家重建和维护叙主权和领土完整的努力，并表示“我们决不允许在叙利亚乃至整个地区实现持久稳定的机会白白浪费”。

针对以色列目前仍在加沙地带持续进行的军事行动，埃尔多安说，只要以色列在加沙地带实施的“国家恐怖主义”继续进行下去，中东就很难实现持久和平。他强调，落实“两国方案”是解决巴以问题的唯一途径。

安塔利亚外交论坛2021年首次在安塔利亚东部的度假小镇贝莱克举办，每年举办一次，2023年因土耳其和叙利亚发生大地震停办一届。今年的论坛为期3天，主题为“在分裂的世界中重塑外交”。20多名国家元首和政府首脑、120多名外长和其他部长、约60名国际组织高级代表，以及知名专家学者、工商界人士等在内的4000余名嘉宾参加了本届论坛。

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