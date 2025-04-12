新华社开罗4月11日电（记者吕迎旭 尹炣）也门胡塞武装11日发表声明说，该组织当晚向以色列特拉维夫的军事目标发射了2架无人机。

声明说，胡塞武装空军使用无人机向特拉维夫的两个军事目标发动攻击。虽然遭受美国空袭，但这“不会阻止我们继续履行对加沙的义务”。

据以色列媒体报道，以空军当晚拦截一架无人机，另一架未进入以领空。以色列12频道电视台的报道说，一架也门无人机在抵达以色列之前，在死海附近约旦领空被拦截。

约旦武装部队当天发表声明说，一架不明来源的无人机进入约旦领空，在靠近死海的马代巴省马因地区坠毁。坠落的碎片导致当地森林发生火灾，但没有造成人员伤亡。

胡塞武装下属媒体11日晚报道说，也门首都萨那、港口城市荷台达等地当天遭到美军战机30轮空袭。新华社驻萨那记者听到战机轰鸣以及巨大爆炸声，其居住房屋发生剧烈震颤。目前，尚无人员伤亡的报告。

美国中央司令部当晚在社交平台发文说，美国“哈里·杜鲁门”号航空母舰打击群向胡塞武装继续进行不间断的军事行动。胡塞武装当天早些时候说，该组织“过去几小时内”袭击了部署在红海北部的“哈里·杜鲁门”号航空母舰及其随行舰只。

美国3月15日开始对也门胡塞武装进行大规模空袭，胡塞武装随后对美国航空母舰及其随行舰只发动打击。胡塞武装卫生部门4月9日发表声明说，自3月15日以来，美国对也门胡塞武装控制区的空袭已造成至少107名平民死亡，另有223名平民受伤。

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