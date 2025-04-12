新华社开罗4月11日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队11日发表声明说，该国西部北达尔富尔州首府法希尔当天遭苏丹快速支援部队袭击，目前已造成32名平民死亡。

声明说，11日上午开始，苏丹快速支援部队使用多架自杀式无人机对法希尔市发动袭击，并炮击该市东部和北部，已造成包括4名妇女和10名儿童在内的32名平民死亡，另有17人受伤，伤者已被送医救治。声明还说，炮击和空袭仍在继续，死伤人数可能进一步上升。

另据苏丹地方组织“法希尔抵抗委员会协调组织”11日发表的声明，苏丹快速支援部队当天还两次炮击法希尔附近的扎姆扎姆难民营。北达尔富尔州卫生部长易卜拉欣·阿卜杜拉·哈提尔告诉新华社记者，由于该难民营距离法希尔市中心较远且缺乏通讯网络，目前暂不清楚伤亡情况。

苏丹快速支援部队尚未就袭击事件作出回应。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续近两年的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1285万人流离失所。

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