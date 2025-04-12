打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

谱写推动构建周边命运共同体新篇章（和音）

2025年04月12日05:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国将以元首外交为引领，坚持睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共的理念方针，同周边国家深化全方位合作、加强各领域交流、共同维护和平稳定，建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”

　　

　　习近平主席即将应邀对越南、马来西亚、柬埔寨进行国事访问。此次访问是习近平主席今年首次出访，也是中央周边工作会议召开后首访周边国家，对推动中国同越南、马来西亚、柬埔寨以及中国东盟关系的整体发展具有重大意义，将谱写推动构建周边命运共同体和人类命运共同体的新篇章。

　　中国和越南是社会主义友好邻邦和具有战略意义的命运共同体。2023年12月，习近平总书记、国家主席成功访问越南，双方宣布携手构建具有战略意义的中越命运共同体，两党两国关系迈入新阶段。去年以来，习近平总书记同苏林总书记保持战略沟通，各部门各地方交往密切，各领域合作成果丰硕，为两国人民带来了切实利益。今年是中越建交75周年，对两国关系具有承前启后、继往开来的重大意义。习近平总书记、国家主席此次访问，将巩固“同志加兄弟”的中越传统友谊，进一步引领中越命运共同体建设走深走实，为两国人民带来更多福祉，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

　　中国和马来西亚不仅是隔海相望的好邻居，也是志同道合的好朋友、携手发展的好伙伴。近年来，在两国领导人的战略引领下，中马关系保持高水平发展，高层交往互动频密，政治互信持续巩固，务实合作成果丰硕，人文交流异彩纷呈，多边协作密切有效，树立了邻国间相互理解、合作共赢的典范。2023年3月，两国宣布共建中马命运共同体，开启双边关系新的历史篇章。习近平主席时隔12年再次访问马来西亚，对推动中马关系提质升级具有重要的里程碑意义。作为亚洲发展中国家和新兴经济体的重要代表，中马关系超越双边范畴。中方期待以此访为契机，进一步加强两国各领域合作，加强在国际地区问题上的协调配合，推动双边关系朝着构建高水平战略性中马命运共同体方向迈进，为“全球南方”团结自强、地区和平稳定发展作出贡献。

　　中国和柬埔寨是同甘共苦、守望相助的铁杆朋友。柬埔寨是首个同中国签署构建命运共同体行动计划的国家，中柬命运共同体建设始终走在时代前列。在习近平主席同柬方领导人战略引领下，中柬命运共同体建设进入高质量、高水平、高标准的新时代，“钻石六边”合作架构不断走深走实，“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设取得积极进展，“中柬人文交流年”办得有声有色，给两国人民带来实实在在的利益。此访是习近平主席时隔9年再次访问柬埔寨，双方将探讨提升中柬关系新定位，就政治互信、互利合作、安全保障、人文交流、战略协作等五大领域深入交换意见，必将赋予中柬命运共同体新的时代内涵，推动中柬全面战略合作伙伴关系取得更多积极成果，更好造福两国人民。

　　周边是中国外交的优先方向，是实现发展繁荣的重要基础、维护国家安全的重点、运筹外交全局的首要、推动构建人类命运共同体的关键。中国将以元首外交为引领，坚持睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共的理念方针，同周边国家深化全方位合作、加强各领域交流、共同维护和平稳定，建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月12日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部