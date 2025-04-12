中国将以元首外交为引领，坚持睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共的理念方针，同周边国家深化全方位合作、加强各领域交流、共同维护和平稳定，建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”

习近平主席即将应邀对越南、马来西亚、柬埔寨进行国事访问。此次访问是习近平主席今年首次出访，也是中央周边工作会议召开后首访周边国家，对推动中国同越南、马来西亚、柬埔寨以及中国东盟关系的整体发展具有重大意义，将谱写推动构建周边命运共同体和人类命运共同体的新篇章。

中国和越南是社会主义友好邻邦和具有战略意义的命运共同体。2023年12月，习近平总书记、国家主席成功访问越南，双方宣布携手构建具有战略意义的中越命运共同体，两党两国关系迈入新阶段。去年以来，习近平总书记同苏林总书记保持战略沟通，各部门各地方交往密切，各领域合作成果丰硕，为两国人民带来了切实利益。今年是中越建交75周年，对两国关系具有承前启后、继往开来的重大意义。习近平总书记、国家主席此次访问，将巩固“同志加兄弟”的中越传统友谊，进一步引领中越命运共同体建设走深走实，为两国人民带来更多福祉，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

中国和马来西亚不仅是隔海相望的好邻居，也是志同道合的好朋友、携手发展的好伙伴。近年来，在两国领导人的战略引领下，中马关系保持高水平发展，高层交往互动频密，政治互信持续巩固，务实合作成果丰硕，人文交流异彩纷呈，多边协作密切有效，树立了邻国间相互理解、合作共赢的典范。2023年3月，两国宣布共建中马命运共同体，开启双边关系新的历史篇章。习近平主席时隔12年再次访问马来西亚，对推动中马关系提质升级具有重要的里程碑意义。作为亚洲发展中国家和新兴经济体的重要代表，中马关系超越双边范畴。中方期待以此访为契机，进一步加强两国各领域合作，加强在国际地区问题上的协调配合，推动双边关系朝着构建高水平战略性中马命运共同体方向迈进，为“全球南方”团结自强、地区和平稳定发展作出贡献。

中国和柬埔寨是同甘共苦、守望相助的铁杆朋友。柬埔寨是首个同中国签署构建命运共同体行动计划的国家，中柬命运共同体建设始终走在时代前列。在习近平主席同柬方领导人战略引领下，中柬命运共同体建设进入高质量、高水平、高标准的新时代，“钻石六边”合作架构不断走深走实，“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设取得积极进展，“中柬人文交流年”办得有声有色，给两国人民带来实实在在的利益。此访是习近平主席时隔9年再次访问柬埔寨，双方将探讨提升中柬关系新定位，就政治互信、互利合作、安全保障、人文交流、战略协作等五大领域深入交换意见，必将赋予中柬命运共同体新的时代内涵，推动中柬全面战略合作伙伴关系取得更多积极成果，更好造福两国人民。

周边是中国外交的优先方向，是实现发展繁荣的重要基础、维护国家安全的重点、运筹外交全局的首要、推动构建人类命运共同体的关键。中国将以元首外交为引领，坚持睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共的理念方针，同周边国家深化全方位合作、加强各领域交流、共同维护和平稳定，建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2025年04月12日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)