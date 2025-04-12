——国际人士积极评价中国周边外交理念与实践成效

中央周边工作会议4月8日至9日在北京举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。接受本报记者采访的国际人士表示，中国秉持亲诚惠容周边外交理念，致力于推动构建周边命运共同体、建设好共同家园。中国与周边国家携手发展的实践成效显著，命运共同体建设成果可知可感、惠及广大民众。

践行亲诚惠容 促进地区繁荣

中国与周边国家山水相连，人文相通，利益相融，命运与共。2013年，在新中国成立以来首次周边外交工作座谈会上，习近平总书记提出亲诚惠容周边外交理念，引领中国同周边国家友好合作开辟新的境界。10多年来，周边工作取得历史性成就、发生历史性变革。如今，中国已同周边17国达成构建命运共同体共识，在中南半岛和中亚地区形成命运共同体“两大集群”。

马来西亚交通部前部长、亚太“一带一路”共策会会长翁诗杰认为，亲诚惠容周边外交理念植根于中华文明“讲信修睦、亲仁善邻”的传统，契合亚洲国家追求和平与发展的共同愿望。当前国际局势充满不确定性，中国持续深化与周边国家的关系，为地区稳定与繁荣注入了宝贵的正能量。

韩国东亚研究所所长、韩中全球协会会长禹守根表示，当前国际局势复杂多变，中方积极倡导构建亚洲命运共同体，为地区和平与繁荣提供了重要指引。“亲诚惠容周边外交理念不仅为地区国家民众带来福祉，也为全球和平发展事业作出贡献。”禹守根说。

“中国政府对周边外交的高度重视，展现了大智慧与大格局。邻国是‘搬不走的邻居’。处理好周边关系，不仅有利于自身安全与发展，也为地区国家深化互利合作奠定基础，是推动双赢、多赢的重要举措。”巴基斯坦议会可持续发展目标秘书处全球发展倡议小组顾问沙基尔·拉迈表示，中巴经济走廊为巴基斯坦经济发展注入强劲动力。期待中国进一步深化与周边国家的合作，共同营造有利于区域和平与发展的良好环境。

泰国国家研究院泰中战略研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷长期致力于研究泰中关系及中国周边外交政策，他说：“‘泰中一家亲’在泰国家喻户晓。在中方亲诚惠容周边外交理念指引下，泰中关系不断向前发展。”

深化务实合作 共享发展机遇

中国幅员辽阔、边界线长，周边是实现发展繁荣的重要基础。中国已同周边25个国家签署共建“一带一路”合作协议，成为18个国家的最大贸易伙伴。

中老铁路、雅万高铁正式通车让地区国家圆了“铁路梦”“高铁梦”，西部陆海新通道班列年度开行量首次突破1万列，中吉乌铁路项目迈入实质性建设阶段……近年来，中国同周边国家互联互通硕果累累、不断取得新进展。乌兹别克斯坦世界经济与外交大学高级国际研究所中国项目负责人阿博斯·博博霍诺夫表示，中吉乌铁路承载了沿线国家人民的共同期待，有望为地区经济增长和社会发展带来重要机遇。近年来，中国企业积极在乌兹别克斯坦投资建厂，来乌的中国游客数量持续增长。“得益于乌中高质量共建‘一带一路’，乌中合作正蓬勃发展。”阿博斯说。

随着中国与周边国家高质量共建“一带一路”持续取得新进展，一批重大标志性工程稳步推进、一系列“小而美”的民生项目深入人心，切实惠及更多周边国家民众。哈萨克斯坦中国研究者协会主席迈戈尔季诺夫表示，哈中两国合作不仅聚焦铁路、公路建设等大型基础设施项目，也高度重视教育、农业、医疗等贴近民生的“小而美”项目，关照到当地民众的具体需求。

日本帝京大学教授露口洋介表示，中国坚持高水平对外开放，为亚洲经济发展带来更多机遇，“中国积极推动区域合作，为构建和谐与繁荣的亚洲大家庭创造有利条件”。

翁诗杰表示，马来西亚高度认可中国在推动区域合作中的积极作为、大国担当。中方以开放、包容的姿态推动马中合作领域持续拓展、内涵不断深化。

坚持命运与共 惠及广大民众

当前我国同周边关系处于近代以来最好的时期，同时也进入周边格局和世界变局深度联动的重要阶段。中国将继续坚持与邻为善、以邻为伴，同地区国家携手构建和平安宁、繁荣美丽、友好共生的亚洲家园。

缅甸日前遭受强烈地震灾害，中国救援力量迅速行动。缅甸青年龙威是云南省南亚东南亚区域国际传播中心缅籍传播官，地震发生后，有许多中国朋友向他表达了捐款捐物的意愿。龙威表示，中方救援队不仅赴缅甸受灾地区开展现场救援，还赠予先进设备，协助当地提升应急响应能力。他说：“患难见真情。中国在缅甸遭遇困难之时伸出援助之手，展现了缅中命运与共的深厚情谊。”

迈戈尔季诺夫表示，中国高度重视周边外交，同周边国家深化全方位合作、加强各领域交流，携手共创美好未来。中国—中亚命运共同体的构建，正是亲诚惠容周边外交理念在中亚地区的生动实践。

“澜湄流域国家命运紧密相连。”吴森提兰谷表示，中老缅泰湄公河流域执法安全合作机制正式建立10多年来，工作成果显著，为湄公河流域经济发展和人民安居乐业提供了安全保障，“安全是构建命运共同体的支柱之一。中方强调共同维护地区稳定，对于周边国家至关重要。”

柬埔寨新闻部大臣奈帕德拉长期关注柬中合作。他表示，中国近年来积极参与柬埔寨农村饮水、道路建设和农业发展等合作项目，切实改善了当地民众生活，“中国提出睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共的理念方针，与周边国家共享机遇、共同发展，必将为地区发展开辟更加美好的未来。”

（本报北京、阿斯塔纳、金边、吉隆坡、首尔、东京4月11日电 记者屈佩、李强、赵益普、程是颉、俞懿春、莽九晨、朱玥颖）

《 人民日报 》（ 2025年04月12日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)