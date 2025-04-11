新华社北京4月11日电

中华人民共和国和西班牙王国关于加强全面战略伙伴关系的行动计划（2025－2028年）

应中华人民共和国国务院总理李强邀请，西班牙首相桑切斯于2025年4月10日至11日对中国进行访问。访问期间，中国国家主席习近平会见桑切斯首相，中国国务院总理李强同桑切斯首相举行会谈。双方一致认为，过去几十年国际格局深刻演变，中西坚定维护多边主义的根本作用和有效性。根据相互尊重、相互支持、互利合作、促进友谊的原则，20年来中西全面战略伙伴关系持续发展。

中方欢迎西班牙国王费利佩六世对中国进行国事访问，这将成为双边关系新的里程碑。双方一致同意继续加强政治对话，巩固双边关系的互信基础。双方重申，将遵循国际法和联合国有关决议所确定的原则，相互支持主权和领土完整。西班牙重申坚持一个中国原则。双方愿加强沟通，深化各领域合作，密切人文交流，共同打造更有定力和更富活力的中西全面战略伙伴关系。

在中欧建交50周年之际，双方认为中欧经贸合作十分重要，应努力促进经贸关系平衡发展，发挥双方经济互补性，增进共同利益。

双方愿进一步密切在多边议题上的沟通协调，共同维护世界和平稳定、捍卫国际公道正义、促进全球可持续发展，维护以世界贸易组织为核心、以规则为基础的多边贸易体系。双方还将以建设性态度积极合作，根据《联合国宪章》宗旨和原则，推动公正、持久解决全球冲突。双方重申，支持联合国在全球多边体系中发挥核心作用，愿继续加强在联合国安理会改革问题上的协作，共同落实联合国2030年可持续发展议程。

双方强调根据《联合国宪章》宗旨和原则促进和保护人权和基本自由对于各国发展的重要性。双方重申在平等和相互尊重的基础上继续开展中欧人权对话与交流具有重要意义。中方支持西班牙主办第四次发展筹资国际会议，西班牙支持中方主办全球妇女峰会。

双方同意制定和实施以下行动计划（2025－2028年），为两国全面战略伙伴关系注入新内涵。双方同意重点加强以下领域合作：经济、贸易和投资，农业和渔业，科技、创新和绿色发展以及民间交往。

经济、贸易和投资

一、双方认识到中西经贸合作巨大潜力，愿建立更加平衡的经贸伙伴关系，发挥各部委和机构间既有合作机制作用，不断深化自由贸易，加强经贸合作，相互扩大市场准入，促进商业对接，开拓合作机遇。双方积极落实中西关于就贸易和投资事务建立长期对话合作机制的谅解备忘录，首次会议于2025年3月19日在北京举行。双方将共同努力促进贸易平衡发展。

二、2024年6月，双方举行中西经济工业合作混委会第29次会议。2024年桑切斯首相访华之际，中西企业顾问委员会第二次会议在北京举行，会议成果文件得到双方肯定。双方对在上海举行的中西商务论坛感到满意，该论坛明确了两国企业之间的互补优势与协同效应，为共同开展项目合作奠定基础。

三、双方支持在电动汽车、工业技术、生态转型等领域开展双向投资，改善投资环境，提供机会均等、公平竞争的营商环境，助力两国企业进入对方市场，深化产业链供应链合作。

四、双方认识到在药品、卫生产品及化妆品贸易领域，以及药品及其有效成分的检验、管控和监管方面加强合作与信息交流的重要性。双方致力于营造有利、开放环境，推动实现平衡互惠的市场准入，增进对彼此监管框架的理解，开拓新的商业机遇。

五、双方欢迎签署关于加强医药化妆品领域合作谅解备忘录，为双方在该领域贸易投资合作提供稳定沟通渠道。

六、双方一致认为有必要建立服务贸易与数字贸易合作对话框架，为此已于2024年签署关于服务贸易和数字贸易合作的谅解备忘录。

七、双方愿加强两国知识产权主管机构间的合作，深化在知识产权政策法规、专利商标审查、商业秘密保护及人员培训等领域的交流合作。双方愿加强知识产权保护领域的交流合作，有力打击假冒、盗版、专利侵权及恶意商标注册等违法行为。双方强调应探索新兴技术应用，通过加强协调配合，共同营造良好的营商和法治环境。

农业和渔业

八、双方一致认为，应重视全国区域平衡发展，认同农业及农村地区在各自国家可持续、协调发展中的战略地位，以及对双边关系的重要作用。

九、双方同意在共同关心的技术领域加强合作，特别是在动植物卫生、农村发展、农业技术与创新（如灌溉效率和生物技术）、渔业和水产养殖等方面。双方同意基于两国于2017年签署的谅解备忘录，定期召开两国农业部门间技术会议，第二次会议已于2025年1月举行。

十、双方认为，多边组织在全球农渔业治理中发挥重要作用。因此，双方愿意加强在联合国粮食及农业组织和二十国集团等关键多边机构和平台中的合作，特别是信息交流。中国于2024年向国际葡萄与葡萄酒组织提出加入申请并获通过，西班牙对此表示祝贺。

十一、双方同意进一步扩大农产品贸易往来，造福生产者和消费者。双方有意签署西班牙鲜食樱桃和猪肉输华议定书，并承诺启动促进多种农产品输华协议的谈判。双方同意加强非洲猪瘟和禽流感区域化管理技术交流。

科技、创新和绿色发展

十二、双方认为知识，特别是科学进步、技术发展和创新，是推动经济、社会可持续发展的关键力量。为此，双方坚定承诺，在互惠互利和遵循国际合作原则和价值的基础上继续推动并提升科学研究、技术发展和创新合作的水平。

十三、双方将充分利用2023年续签关于重点领域科技创新合作的谅解备忘录带来的机遇，并基于2024年10月在北京召开的中西科技合作联委会第10次会议所达成的共识，在科技联委会机制下建立科技创新政策工作组，继续推动中西科技创新各领域务实合作。

十四、双方将推动两国科学技术和产业体系相关主体和机构参与科研团队和高校间的联合研究项目，并推动融资机构、公共科研机构、技术联盟等在双方共同关心的技术领域加强合作，如清洁技术、能源、水资源、能源效率、风能、太阳能及电池等储能系统、工程、可持续城市、先进材料、高端制造、农业科技、医疗科技、可持续化学和循环经济等。

十五、双方将推动研究人员交流，推动建立知识网络；加强两国尖端科研基础设施（如天体物理学、粒子加速器等）之间的合作；在海洋科学、能源效率、气候变化、环境保护与生物多样性、农产品研究等领域开展长期科学和教育交流；采取配套措施，增强两国企业与科研机构交往，例如组织科技考察团和在共同关注的技术领域举办双边创新论坛。

十六、双方认为，在绿色技术、回收利用、废物处理方面有合作机遇，在沼气技术和海洋能等可再生能源领域有合作空间。双方将继续努力提高经济、环境和社会的韧性，积极应对和减少气候变化带来的风险。

十七、双方强调气候变化国际合作的重要性，坚定维护多边主义，重申《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》作为国际社会合作应对气候变化的基本法律遵循和主渠道地位，将积极采取措施落实各自气候承诺。西班牙承诺到2050年实现碳中和。中国承诺二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。双方将加强在绿色经济领域的合作，包括新材料、清洁能源、可持续发展和能源资源供应多元化，利用太阳能、地热能和风能等推动基于可持续经济和公平竞争的低碳能源转型。

十八、双方有意签署中国科学技术交流中心与西班牙国家技术与创新署关于科技创新合作的意向声明，以及中国科学院高能物理研究所和西班牙同步辐射光源建设、装备及开发联盟谅解备忘录。

民间交往：文化、教育、体育、旅游

十九、双方积极评价在上海设立第二所塞万提斯学院，以及未来在巴塞罗那设立中国文化中心的计划。

二十、双方对在桑切斯首相2024年访华期间在北京举办的中西论坛表示欢迎。该论坛围绕地方合作、人文交流和可持续发展等议题开展深入研讨。双方认为，中西论坛是推动各领域交流的高效平台，希望进一步加强其作用。

二十一、双方将共同致力于在各层级教育和非正规教育领域双向推广语言文化，在发展中根据各自条件寻求互惠性。双方将推动西班牙语教学在中国教育体系中的发展。同样，双方也将促进中文教学在西班牙教育体系中的发展。双方重视教育、培训和语言文化交流，愿加强语言教师交流，促进两国青年友好交流。双方将推动教师培训，支持两国语言认证考试发展。

二十二、双方欢迎中国教育部同西班牙教育、职业培训和体育部签署关于建立部长级定期磋商机制的谅解备忘录，欢迎中国国家电影局同西班牙电影与视听艺术局签署关于电影合作的谅解备忘录。

二十三、双方将积极开展职业教育领域的合作，成立联合工作组，促进产业与教育融合、企业与教育中心合作，鼓励职业院校之间建立伙伴关系并开展高水平合作办学。

二十四、双方将加强高校领域合作，推动联合学位项目，促进师生交流和往来。

二十五、双方希望在2015年签署的《中国国家文物局与西班牙教育、文化与体育部关于促进文化遗产领域交流与合作的谅解备忘录》框架内加强交流，特别是同可持续旅游相关的世界遗产、纪念性遗产和城市遗产方面。双方还将促进联合国教科文组织世界遗产地和历史文化名城结好、水下遗产领域的知识与技术交流。

二十六、双方愿推动两国文化艺术机构、艺术团体、艺术家、专家学者之间加强交流，促进中西文明交流互鉴。

二十七、双方承诺将开展新一轮磋商，更新中西文化合作执行计划。

二十八、双方将进一步深化体育交流合作，促进经验分享，推动体育专业人士往来，加强青少年训练合作。

二十九、双方重申旅游产业对增进两国人民相互理解和促进疫情后经济复苏的重要性。

三十、双方对各自旅游业的良好发展以及两国游客流动表示满意。双方一致同意积极推动两国旅游交流的可持续和高质量发展，愿加强旅游机构和行业合作，推动可持续旅游、智慧旅游目的地、旅游创新等旅游产品开发实践的交流。

三十一、双方对两国航空联通积极进展表示满意，赞赏两国为确保航班运行所作努力。双方愿进一步支持两国航空公司逐步增加航线和直飞航班频次，开展两国航空公司间的代码共享合作，为航班运营提供便利。

三十二、双方支持深化地方合作，愿适时召开中西地方合作论坛。

(责编：白宇、卫嘉)