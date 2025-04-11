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商务部：如果美方继续关税数字游戏，中方将不予理会

2025年04月11日21:20 | 来源：新华网
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新华社北京4月11日电 商务部新闻发言人11日就中方针对美方再次提高对华关税实施反制答记者问。发言人表示，美方对华轮番加征畸高关税已经沦为数字游戏，在经济上已无实际意义，只会更加暴露出美方将关税工具化、武器化，搞霸凌胁迫的伎俩，并沦为笑话。如果美方继续关税数字游戏，中方将不予理会。但是，倘若美方执意继续实质性侵害中方权益，中方将坚决反制，奉陪到底。

有记者问：美东时间4月10日，美方公布行政令，进一步提高对中国输美产品加征的“对等关税”。我们注意到，中方已采取了相应关税反制措施。中方对此有何评论？商务部新闻发言人作出上述回应。

发言人表示，我们注意到，美方行政令公布的对中国产品加征的税率为41%，比此前美方所称的加征关税税率还高20个百分点。中方对美方肆意的单边关税措施坚决反对，严厉谴责，并已坚决采取反制措施维护自身权益。

发言人说，美方肆意加征单边关税，严重违反国际经贸规则，也违背基本的经济规律和常识，造成当前世界经济、全球市场和多边贸易体制面临严重冲击和剧烈动荡，美方对此应负全部责任。

发言人表示，我们注意到，在中方和其他方的压力下，美方暂缓对部分贸易伙伴征收高额对等关税，这只是象征性的一小步，并未改变美方通过贸易讹诈谋取私利的本质。中方敦促美方在取消所谓“对等关税”上迈出一大步，彻底纠正错误做法。

发言人表示，4月9日，中国政府发布《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书，重申了中方关于中美经贸关系的一贯立场。中美经贸关系的本质是互利共赢。贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中方对与美方磋商持开放态度，但威胁施压不是同中方打交道的正确方式。美方应在相互尊重的基础上，与中方通过平等对话妥善解决分歧。中方将坚定不移办好自己的事，以自身的确定性应对外部环境的各种不确定因素。

(责编：卫嘉、白宇)

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