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中方在世贸组织回击美国“对等关税”的强盗逻辑

2025年04月11日17:11 | 来源：新华网
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新华社日内瓦4月11日电（记者焦倩）10日，世界贸易组织货物贸易理事会年度首次会议第二天，美国在“其他事项”下增设“对等关税”议题，宣扬其实施所谓“对等关税”的强盗逻辑，中方代表予以坚决回击。

中方代表发言指出，在前日会议上中方清晰阐述了对所谓“对等关税”的立场。中方对美方单方面升级贸易措施、将全球经济拖入巨大不确定性的做法深表遗憾。美方每日制造的意外与动荡，正在侵蚀各国企业和所有成员，特别是发展中成员赖以发展的稳定环境。中方坚决反对泛化和滥用国家安全的做法。

中方代表重申《中国政府关于反对美国滥施关税的立场》中的观点：“中国是文明古国，礼仪之邦。中国人民崇尚以诚待人、以信为本。我们不惹事，也不怕事，施压和威胁不是同中方打交道的正确方式。”中方坚信，成员间的贸易分歧绝不能成为采取单边措施和发起关税战的借口。贸易战没有赢家。中方高度重视以世贸组织为核心的多边贸易体制，支持伊维拉总干事的呼吁，“世贸组织是重要的对话平台，在合作框架内解决问题至关重要”。

(责编：卫嘉、白宇)

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